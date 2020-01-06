Samsung показав віртуальну клавіатуру для смартфона



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Програма SelfieType зчитуватиме рух пальців за допомогою фронтальної камери

Компанія Samsung розробила для смартфонів віртуальну клавіатуру. Про це йдеться в блозі компанії.

Зазначається, що інші віртуальні клавіатури зараз є додатковим модулем, що треба під'єднати до смартфона через Bluetooth. Модуль має лазерний проєктор, що зображує кнопки клавіатури. Програма SelfieType зчитуватиме рух пальців за допомогою камери.

Під час набору тексту руки мають бути на пласкій поверхні, а телефон чи планшет має розміщуватися так, щоб рух пальців фіксувався за допомогою фронтальної камери. Навчений штучний інтелект буде аналізувати рух пальців користувача і конвертувати їх у текст на екрані пристрою.

Зараз це лише прототип програми, розробники планують вдосконалювати SelfieType. Так, вони хочуть додати інші мови, крім англійської, та навчити клавіатуру адаптуватися до особливостей кожного користувача.