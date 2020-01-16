  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Instagram приховуватиме відфотошоплені світлини

    • Розсилка
    Наразі нововведення працює в тестовому режимі - Instagram приховуватиме відфотошоплені світлини
    Наразі нововведення працює в тестовому режимі

    Користувачів попереджатимуть про те, що фото неправдиве і містить фейк

    Facebook продовжує боротьбу фейковими новинами і неправдивими фото. Від так, компанія оголосила, що незабаром Instagram почне приховувати відфотошоплені знімки.

    Користувачів попереджатимуть про те, що фото неправдиве і містить фейк. Однак, поки що, нововведення працює в тестовому режимі.

    Загалом система поки реагує лише на знімки, які були скореговані у фотошопі. Проте не може відрізнити об’єкти цифрового мистецтва від справжніх фейків. З часом штучний інтелект буде реагувати на завідома неправдиві фото, попереджатиме про це користувачів, однак залишатиме можливість перегляду фото. 

    Як повідомлялося, Facebook почав впроваджувати новий дизайн.

    Нагадаємо, Facebook заблокував допис Супрун про Бандеру. За словами Супрун, жодної пропаганди ненависті в її дописі не було. На момент блокування допис набрав понад 6 тис. поширень і охопив понад півмільйона читачів.

    Facebook соціальні мережі штучний інтелект Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ