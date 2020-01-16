Instagram приховуватиме відфотошоплені світлини



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Наразі нововведення працює в тестовому режимі

Користувачів попереджатимуть про те, що фото неправдиве і містить фейк

Facebook продовжує боротьбу фейковими новинами і неправдивими фото. Від так, компанія оголосила, що незабаром Instagram почне приховувати відфотошоплені знімки.

Користувачів попереджатимуть про те, що фото неправдиве і містить фейк. Однак, поки що, нововведення працює в тестовому режимі.

Загалом система поки реагує лише на знімки, які були скореговані у фотошопі. Проте не може відрізнити об’єкти цифрового мистецтва від справжніх фейків. З часом штучний інтелект буде реагувати на завідома неправдиві фото, попереджатиме про це користувачів, однак залишатиме можливість перегляду фото.

Як повідомлялося, Facebook почав впроваджувати новий дизайн.

Нагадаємо, Facebook заблокував допис Супрун про Бандеру. За словами Супрун, жодної пропаганди ненависті в її дописі не було. На момент блокування допис набрав понад 6 тис. поширень і охопив понад півмільйона читачів.