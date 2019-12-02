Державний фонд стартапів почав приймати заявки



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Вже до кінця цього року стартапам, які пройдуть відбір, нададуть 40 млн грн фінансування на розвиток

Бюджет програми - 440 млн грн

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував програму фінансування українських стартапів.

Про це він написав у Telegram.

«Загальний бюджет програми - 440 млн грн. Додати свою заявку можуть всі бажаючі українські бізнес-проекти на стадіях pre-seed і seed за цим посиланням: https://usf.com.ua/uk/. Так, вже до кінця цього року стартапам, які пройдуть відбір, ми надамо 40 млн грн фінансування на розвиток. Наступного ж року - 60 млн у квартал, а це 240 млн в цілому за рік», - зповідомив прем'єр.

Гончарук також зазначив, що основні сфери фінансування включають штучний інтелект, доповнену реальність, Big Data, блокчейн, кібербезпеку, оборону, медицину й охорону здоров'я, подорожі, фінансові технології, освітні технології, робототехніку, професійні послуги, програмне забезпечення як послугу, виробництво, електронну комерцію, інтернет речей.

«Шляхом підтримки стартапів і заохочення українців до підприємництва ми посилимо розвиток української економіки і створимо додаткові робочі місця. Ці аспекти є факторами загального добробуту українців. Нам важливо розвивати креативну економіку країни. Знання, таланти й навички - новий капітал сучасного світу», - резюмував прем'єр.

Український фонд стартапів (УФС) - це державний фонд, заснований за ініціативи Кабінету міністрів України. Місією фонду є підтримка інноваційних проектів та допомога талановитим українським підприємцям у створенні успішних глобальних компаній.

Фонд розпочав свою роботу в липні 2019 року. Протягом цього часу були розроблені процедури грантової програми і створений портал для приймання заявок usf.com.ua.