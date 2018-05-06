  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
    Наука та освіта

    Міносвіти може дозволити деяким вишам проводити вступні іспити

    «ЗНО не можна відмінити, ось тільки де його оптимальне застосування – питання дискусійне», - заявили у профільному міністерстві
    Зовнішнє незалежне оцінювання відмінити не можна, але його застосування – питання дискусійне. Мистецьким та іншим вишам можуть дозволити запровадити вступні іспити, аби розпізнати талант. Про це сказав заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич представникам ЗМІ в Івано-Франківську перед засіданням круглого столу за участю
    • Сьогодні, 07:13
    • Розсилка
    Вступна кампанія
    Вступна кампанія

    «ЗНО не можна відмінити, ось тільки де його оптимальне застосування – питання дискусійне», - заявили у профільному міністерстві

    Зовнішнє незалежне оцінювання відмінити не можна, але його застосування – питання дискусійне. Мистецьким та іншим вишам можуть дозволити запровадити вступні іспити, аби розпізнати талант.

    Про це сказав заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич представникам ЗМІ в Івано-Франківську перед засіданням круглого столу за участю ректорів мистецьких вищих навчальних закладів України, повідомляє «Укрінформ».

    «ЗНО не можна відмінити, ось тільки де його оптимальне застосування – питання дискусійне. У нас ЗНО виникло як інструмент для боротьби зі зловживаннями при вступі до вузу, у боротьбі з корупцією, і воно продовжує відігравати дуже позитивну роль. Втім, є інший бік питання. ЗНО замінює вступні іспити. І дуже багато вишів, в тому числі й мистецькі, скаржаться на те, що ЗНО обезличує талант. В усьому світі відбір до мистецьких вишів проводиться на основі таланту, а не на основі знання української мови, історії чи математики. Ми йдемо до того, якщо ЗНО займе своє місце на виході зі школи, і атестат стане допуском до системи вищої освіти, то далі університети та інститути будуть самі вирішувати: хто буде приймати без іспитів, а хто влаштує творчі чи поглиблені наукові іспити. До цього треба йти дуже обережно», - зазначив Рашкевич.

    Він зауважив, що запровадження вступних іспитів також стосується медичних та педагогічних вишів, бо «поки в Україні ніхто не з’ясовує, чи людина здатна до педагогічної роботи», через що велика кількість фахівців з педосвітою не працюють за спеціальністю.

    Нагадаємо, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти доступні програми ЗНО, характеристики сертифікаційних робіт та критерії оцінювання завдань відкритої форми.

    Загалом на ЗНО-2018 зареєструвалися більше 300 тисяч бажаючих.

    До слова, Міністерство освіти і науки України розробило покрокові інструкції для абітурієнтів з Криму та Донбасу.

    Читайте також
    Міністерство освіти і науки освіта вуз навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ