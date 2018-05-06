Міносвіти може дозволити деяким вишам проводити вступні іспити

«ЗНО не можна відмінити, ось тільки де його оптимальне застосування – питання дискусійне», - заявили у профільному міністерстві

Зовнішнє незалежне оцінювання відмінити не можна, але його застосування – питання дискусійне. Мистецьким та іншим вишам можуть дозволити запровадити вступні іспити, аби розпізнати талант. Про це сказав заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич представникам ЗМІ в Івано-Франківську перед засіданням круглого столу за участю



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Вступна кампанія

«ЗНО не можна відмінити, ось тільки де його оптимальне застосування – питання дискусійне», - заявили у профільному міністерстві

Зовнішнє незалежне оцінювання відмінити не можна, але його застосування – питання дискусійне. Мистецьким та іншим вишам можуть дозволити запровадити вступні іспити, аби розпізнати талант.

Про це сказав заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич представникам ЗМІ в Івано-Франківську перед засіданням круглого столу за участю ректорів мистецьких вищих навчальних закладів України, повідомляє «Укрінформ».

«ЗНО не можна відмінити, ось тільки де його оптимальне застосування – питання дискусійне. У нас ЗНО виникло як інструмент для боротьби зі зловживаннями при вступі до вузу, у боротьбі з корупцією, і воно продовжує відігравати дуже позитивну роль. Втім, є інший бік питання. ЗНО замінює вступні іспити. І дуже багато вишів, в тому числі й мистецькі, скаржаться на те, що ЗНО обезличує талант. В усьому світі відбір до мистецьких вишів проводиться на основі таланту, а не на основі знання української мови, історії чи математики. Ми йдемо до того, якщо ЗНО займе своє місце на виході зі школи, і атестат стане допуском до системи вищої освіти, то далі університети та інститути будуть самі вирішувати: хто буде приймати без іспитів, а хто влаштує творчі чи поглиблені наукові іспити. До цього треба йти дуже обережно», - зазначив Рашкевич.

Він зауважив, що запровадження вступних іспитів також стосується медичних та педагогічних вишів, бо «поки в Україні ніхто не з’ясовує, чи людина здатна до педагогічної роботи», через що велика кількість фахівців з педосвітою не працюють за спеціальністю.

Нагадаємо, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти доступні програми ЗНО, характеристики сертифікаційних робіт та критерії оцінювання завдань відкритої форми.

Загалом на ЗНО-2018 зареєструвалися більше 300 тисяч бажаючих.

До слова, Міністерство освіти і науки України розробило покрокові інструкції для абітурієнтів з Криму та Донбасу.