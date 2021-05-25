Міносвіти відзвітувало, як пройшло ЗНО з англійської мови

Результати тестування з англійської мови буде оголошено до 18 червня

Найбільшу явку учасників на пункти тестування з-поміж регіонів – 91,12% – зафіксовано у Тернопільській області, найменшу – 82,95% – у Чернівецькій

Тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови складали 129 073 осіб, що становить 88,2% від загальної кількості зареєстрованих.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

«Тестування основної сесії ЗНО-2021 з англійської мови, яке відбулося сьогодні, 25 травня 2021 року, складали 129 073 осіб, що становить 88,2% від загальної кількості зареєстрованих», – йдеться у повідомленні.

Зауважується, що тестування проходило з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

60 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування через запізнення, відсутність документа, що посвідчує особу, 5 – через виявлені у них ознаки ГРЗ. 78 учасників припинили роботу над тестом дочасно через порушення процедури проведення ЗНО.

Дотримання процедури тестування контролювали 68 громадських спостерігачів.

Найбільшу явку учасників на пункти тестування з-поміж регіонів – 91,12% – зафіксовано у Тернопільській області, найменшу – 82,95% – у Чернівецькій. Результати тестування буде оголошено до 18 червня.

Із завданнями сертифікаційної роботи та аудіофайлом частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)» можна ознайомитися в розділі «ЗНО-2021. Англійська мова».

Зазначається, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі у додатковій сесії – у відповідному розділі сайту УЦОЯО.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб. 24 травня відбулось тестування з іспанської, німецької, французької мов – його складали 2433 особи. На ЗНО з англійської мови зареєструвалися понад 146 тисяч осіб.

У 2021 році абітурієнти можуть складати п'ять предметів ЗНО, чотири з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова і література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Тим часом, у більшості шкіл останні дзвоники відбудуться у п’ятницю, 28 травня 2021 року. Однак, через карантин та подовжені канікули школи деяких міст можуть змістити дати закінчення навчального року та вирішити самостійно, в якій формі проводити останній дзвоник.