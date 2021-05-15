Стало відомо, коли відбудеться останній дзвоник в українських школах

З першого травня всі школи України відновили очне навчання та вже почали планувати свято останнього дзвоника

У більшості шкіл останні дзвоники відбудуться у п’ятницю, 28 травня 2021 року. Однак, через карантин та подовжені канікули школи деяких міст можуть змістити дати закінчення навчального року та вирішити самостійно, в якій формі проводити останній дзвоник, – про це повідомляє «24канал».

Луцьк

Як повідомила очільниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко інформагентству «Волинські Новини», у школах обласного центру та прилеглих до Луцька територій останній дзвоник може пролунати в різні дні. В управлінні освіти його рекомендують провести 29 травня, остаточне рішення приймає колектив та керівництво школи.

«Але для загальноосвітніх закладів окремих населених пунктів з прилеглих до міста територій ми рекомендуємо провести останній дзвоник у п’ятницю, 28 травня. Це стосується тих шкіл, де немає 11 класів, адже для випускників 28 травня проводять процедуру ЗНО. Зокрема, у нашій територіальній громаді є села, які мають лише дев’яті класи, до прикладу, Шепель та Одеради», – зазначила Лещенко.

Проте навчальний рік триває до 1 липня, тому що будуть ще ЗНО, державна підсумкова атестація, яку через пандемію коронавірусу цього та минулого року скасували.

Харківщина

У Харківській ОДА повідомили, що навчальний рік школи будуть завершувати в очному режимі, але з карантинними обмеженнями жовтої зони. Навчальний рік у школах Харківської області завершиться централізовано 4 червня.

Львів

Як передає Tvoemisto.tv, деякі школи на літні канікули підуть 28 травня, хтось піде 4 червня, а інші – 10 та 14 червня. Крім того, традиційних «лінійок» у школах не буде. Більшість шкіл завершить навчання у перших числах червня. Лише одна школа «Будокан» вчитиметься до 30 червня, а всі першокласники – до 28 травня.

Київ

Заступник голови КМДА Валентин Мондріївський пообіцяв, що навчальний рік у Києві закінчиться у травні, тому що під час локдауну заняття у школах не переривалися, а проходили дистанційно. Департамент освіти і науки Києва рекомендував директорам шкіл проводити останній дзвоник 26 травня.

Кременчук

Як повідомив «Кременчуцький ТелеграфЪ», Департамент освіти Кременчука сповістив, що останній дзвоник пролунає 27 травня. Вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту відбудеться 4 червня, а свідоцтв про повну загальну середню освіту – 30 червня.

Одеса

Начальник департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак заявив, що через карантинні обмеження ніяких святкових заходів та випускних в цьому році не будуть проводитися. За його словами, всі святкові заходи у зв’язку із закінченням навчального року повинні бути лише в межах одного класу і без глядачів. Останній дзвоник планують провести 28 травня.

Хмельницький

Департамент освіти і науки Хмельницького рекомендував школам міста завершити навчання 11 червня, а останні дзвоники провести на свіжому повітрі і лише для випускних класів, йдеться на місцевому сайті khmelnytskyi.one.

Для початкових класів в цей період з 31 травня по 11 червня можна організувати навчальний процес за допомогою екскурсій, навчально-пізнавальної практики чи інших форм роботи. Для учнів 5−10 класів, які весь квітень навчалися дистанційно, буде ще місяць для того, щоб у класно-урочній системі закріпити знання.

Чернівці

У Чернівцях останній дзвоник у школах повинен пройти в суботу, 29 травня, про що йдеться в наказі місцевого освітнього управління. А все через те, що робочий день з п’ятниці, 28 травня, переноситься на суботу, 29 травня, оскільки 28 травня у школах буде проходити ЗНО з математики.

Житомирщина

Навчальний рік 2020-2021 у загальноосвітніх закладах Житомира завершиться 28 травня. Про що «Житомир.info» розповіла заступниця директора департаменту освіти Житомирської міської ради, очільниця відділу з питань організації та забезпечення освітнього процесу закладів освіти Раїса Кошевич.

У місті Новоград-Волинський та інших населених пунктах територіальної громади загальноосвітні школи закінчуватимуть навчальний процес пізніше: планується, що школярі навчатимуться до 11 червня.

Тернопіль

Як рекомендувало міське управління освіти, у Тернополі навчальний рік закінчиться 8 червня. Очільниця міського управління освіти Ольга Похиляк сказала, що директори та педагогічні колективи шкіл можуть вирішити провести останній дзвоник після цієї дати, але не раніше.

За її словами, цього року не буде проводитися традиційна загальноміська хода випускників. Випускні і традиційні вручення атестатів заплановані на 2 липня.

Черкаси

Заступниця мера Черкас Марина Гаркава повідомила, що у черкаських школах вирішили продовжити навчання влітку, тому що не встигли вичитати навчальну програму до кінця травня. Останній дзвоник запланований на 8 червня.

Запоріжжя

Місцевий канал TV5 поінформували, що в Запоріжжі останній навчальний день буде 28 травня, а останній дзвоник пройде 31 травня.

Полтава

У Полтаві останній дзвоник відбудеться 9 червня, і лише для випускників 11 класів. Рекомендують провести його у дворі навчальних закладів, а у випадку несприятливих погодних умов – в актовому залі за умови заповнення 50% місць. Про це повідомила Полтавська міська рада місцевому виданню 0532.ua.

11 червня випускникам 9 класів мають вручити свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. А 1 липня випускникам 11 класів вручать атестати. Це рекомендується проводити з дотриманням протиепідемічних вимог.