Міносвіти запроваджує у школах психологічні хвилинки

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Психологічні хвилинки радять впроваджувати під час уроку

У школах пропонують проводити психологічні хвилинки. Вони повинні зняти стрес та налаштувати учнів на урок. Такі рекомендації надали у Міністрестві освіти та науки.

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Зазначається, що війна критично впливає на стан психологічного здоров'я учасників освітнього процесу та безпосередню організацію навчання.

«За останній рік погіршився психологічний стан здобувачів освіти. Майже вдвічі порівняно з початком лютого 2022 року збільшилася кількість учнів/учениць, які почуваються тривожно, напружено, у півтора рази – втомлено», – йдеться в повідомленні.

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МОН рекомендує учителям під час уроку впроваджувати психологічні хвилинки, які допоможуть учням впоратися зі стресом та його наслідками, емоційно налаштувати на урок, на плідну роботу, завдяки чому створюватиметься сприятлива атмосфера, яка дасть змогу дітям розслабитися, зняти емоційне напруження.

«Регулярне впровадження психологічних хвилинок у зручний час та при слушній нагоді допоможе здобувачу освіти стати більш спокійним, врівноваженим, а також дасть змогу краще зрозуміти свої почуття. Учитель має сам визначити, коли і у який час провести психологічну хвилинку», – йдеться в листі.

Раніше повідомлялося, що Міносвіти безкоштовно роздасть школярам ноутбуки та планшети для навчання.