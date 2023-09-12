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Міносвіти безкоштовно роздасть школярам ноутбуки та планшети для навчання

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міносвіти безкоштовно роздасть школярам ноутбуки та планшети для навчання
Міністерство повідомило, що гаджети розподілятимуть по школах по черзі
фото: today

Першочергово девайси роздадуть в областях, де переважає дистанційний формат навчання 

Українським школярам, які навчаються дистанційно, почнуть видавати ноутбуки та планшети – в першу чергу гаджети отримають діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Про те, як навчальні заклади забезпечуватимуть девайсами для навчання, розповіло Міносвіти.

Міністерство повідомило, що гаджети розподілятимуть по школах по черзі. Спочатку їх передають до закладів, які знаходяться в областях з переважно дистанційним форматом навчання – Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська та Херсонська області.

Процес передачі ноутбуків та планшетів, а також їх фактичне використання відстежуватимуть за допомогою публічної панелі (дашборду) та спеціального програмного забезпечення. Уся ця інформація доступна як педагогам, так і батькам та громадам.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий підкреслив: «Девайси для дітей - це не тільки підключення до уроків, не тільки виконання домашнього завдання. Це також про можливість спілкуватися з однолітками, дізнаватися про нову інформацію, соціалізуватися. Забезпечити їм такі можливості – для нас надважливо».

Для отримання девайса для навчання батькам школяра потрібно написати заяву до школи, де дитина навчається, після чого керівництво закладу розподілить планшети та ноутбуки згідно з запитами.

Міносвіти додало, що станом на зараз загальна потреба учнів у девайсах становить 500 000 одиниць, а критична – 253 400.

Раніше ми писали, що міністр освіти та науки України Оксен Лісовий видав наказ (№1060 від 31.08.2023) про написання найменування держави-агресора «Російська Федерація» з великих літер. Він наказав виправити цю фразу, якщо в документах вона написана з маленької літери.

Читайте також: Чи можна проводити уроки російською мовою? Міністр Лісовий дав відповідь
Теги: школярі дитина навчання гаджет Оксен Лісовий

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