Міносвіти безкоштовно роздасть школярам ноутбуки та планшети для навчання

Першочергово девайси роздадуть в областях, де переважає дистанційний формат навчання

Українським школярам, які навчаються дистанційно, почнуть видавати ноутбуки та планшети – в першу чергу гаджети отримають діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Про те, як навчальні заклади забезпечуватимуть девайсами для навчання, розповіло Міносвіти.

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Міністерство повідомило, що гаджети розподілятимуть по школах по черзі. Спочатку їх передають до закладів, які знаходяться в областях з переважно дистанційним форматом навчання – Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська та Херсонська області.

Процес передачі ноутбуків та планшетів, а також їх фактичне використання відстежуватимуть за допомогою публічної панелі (дашборду) та спеціального програмного забезпечення. Уся ця інформація доступна як педагогам, так і батькам та громадам.

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Міністр освіти та науки Оксен Лісовий підкреслив: «Девайси для дітей - це не тільки підключення до уроків, не тільки виконання домашнього завдання. Це також про можливість спілкуватися з однолітками, дізнаватися про нову інформацію, соціалізуватися. Забезпечити їм такі можливості – для нас надважливо».

Для отримання девайса для навчання батькам школяра потрібно написати заяву до школи, де дитина навчається, після чого керівництво закладу розподілить планшети та ноутбуки згідно з запитами.

Міносвіти додало, що станом на зараз загальна потреба учнів у девайсах становить 500 000 одиниць, а критична – 253 400.

Раніше ми писали, що міністр освіти та науки України Оксен Лісовий видав наказ (№1060 від 31.08.2023) про написання найменування держави-агресора «Російська Федерація» з великих літер. Він наказав виправити цю фразу, якщо в документах вона написана з маленької літери.