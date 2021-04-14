Міносвіти змусило видавництво переробити карту України без Криму в підручниках

Електронні варіанти підручників із новою умовною позначкою розміщено в електронній бібліотеці «Інституту модернізації змісту освіти»

Видавництво «Грамота» переробило умовну позначку України без Криму у підручниках історії для 9-10 класів на вимогу Міністерства освіти і науки та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Про це повідомили у МОН на запит Суспільного.

«Щодо невідповідного зображення мапи України у позначках інформуємо, що ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» вжито відповідних заходів реагування.

На вимогу Інституту видавництво «Грамота« переробило згадану умовну позначку й підготувало заміну електронних варіантів підручників для розміщення в електронній бібліотеці Інституту», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у матеріалі підручників «Історія України» для 9 класу закладів загальної середньої освіти (автор Струкевич О. К.) та «Історія України» (рівень стандарту) для 10 класу закладів загальної середньої освіти (автор Струкевич О. К.) було виявлено мапу України без Криму.

Електронні варіанти підручників із новою умовною позначкою розміщено в електронній бібліотеці «Інституту модернізації змісту освіти» (9 клас і 10 клас).

До слова, Міносвіти затвердило підручник з історії, де Росія заснувала Південь України, а українці їздили туди на заробітки. Книгу обіцяють відправити на перевірку у НАН, але якщо огріхи там виявлені не будуть, підручник може потрапити в шкільні бібліотеки.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти та науки перевірити підручник з історії України. А саме ті сторінки, де висвітлюються події Революції гідності. Таким чином суд частково задовольнив позов заступника керівника адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Мова наразі не йде про зміни у цих підручниках або вилучення певних статей. За рішенням суду підручники будуть «переглянуті» з метою надати відповідь на звернення громадянина у встановленому законом порядку.