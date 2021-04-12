Уряд дозволив іноземним університетам відкривати філії в Україні

Іноземний заклад вищої освіти має входити до міжнародного рейтингу

Кабінет міністрів України дозволив іноземним закладам вищої освіти відкрити філії в Україні, повідомило Міністерство освіти і науки з посиланням на урядову постанову від 24 березня, яка була оприлюднена 12 квітня.

«Заклади вищої освіти України активно продовжують інтегруватися до Європейського освітнього простору. Щоб стати на крок ближче до Європейського союзу, ми відкриваємо нові кордони. Тож відтепер на території Україні передбачено можливість утворення територіальних відокремлених структурних підрозділів іноземних закладів вищої освіти», – заявив заступник міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.

Він вважає, що найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах.

Іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000.

Не надаватиметься дозвіл на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти, який є юридичною особою з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта або юридичною особою, зареєстрованою на території держави-агресора або держави-окупанта, або юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора або держави-окупанта.

До слова, Україна готуватиме спеціалістів нових цифрових професій. У рамках національного проекту «Дія.Цифрова» освіта планується навчити 6 млн українців цифрової грамотності за 3 роки.

Тим часом навчання в одинадцятих класах шкіл Києва закінчиться в квітні. Такі зміни зменшать навантаження на випускників через зміну моделі освітнього процесу та скорочення кількості годин очного (традиційного) навчання, кількості предметів для обов’язкового відвідування.

Нагадаємо, що через карантинні обмеження в столиці призупинили прийом документів дітей до перших класів. Також КМДА проінформувало, що про відновлення прийому документів буде повідомлено додатково.