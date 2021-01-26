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    Реванш триває. Суд зобов’язав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій Революції гідності

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    Соратники Януковича намагаються &laquo;переписати&raquo; події Революцію гідності 2013-14 років - Реванш триває. Суд зобов’язав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій Революції гідності
    Соратники Януковича намагаються «переписати» події Революцію гідності 2013-14 років
    Фото: УП

    Скандальний Окружний адмінсуд задовольнив позов Портнова

    Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти та науки переглянути підручник з історії України. А саме ті сторінки, де висвітлюються події Революції гідності. Таким чином суд задовольнив позов заступника керівника адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

    Про це йдеться у рішенні суду від 21 січня.

    Раніше Портнов звернувся до Міносвіти з вимогою переглянути вісім підручників для 5-11 класів з історії України, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках. Також він вимагав переглянути інші посібники та навчальні програми, в яких є опис подій 2013-2014 років, зокрема Революції гідності та які рекомендувало або затвердило міністерства.

    У рішенні суду йдеться, що суд відхилив вимогу Портнова і він звернувся до суду. Ексчиновник заявляє, що у підручниках історія з 2013 року викладається «однобічно, з вигадуванням фактів», а також «містить ознаки спотворення інформації та подій, що мали місце у період 2013-2014 років, маніпулювання фактами та оцінками подій цього періоду».

    Також Портнов зазначає, що інформація у підручниках спотворює історичні події та містить інформацію, яка не підтверджена доказами. Як приклад інформації, що на його думку не відповідає дійсності, він наводить підручник з історії України для 11 класу:

    «... 22 січня 2014 р., у День соборності України, снайпери «Беркута» застрелили на вулиці Грушевського п`ятьох активістів Євромайдану».

    Портнов вказує, що автори категорично і однозначно стверджують, що саме правоохоронці вбили п'ятьох людей, хоча у Єдиному державному реєстру судових рішень немає обвинувальних вироків про те, що працівники «Беркуту» визнані винними у вбивстві 22 січня 2014 року активістів Євромайдану.

    Суд встав на сторону Портнова і задовольнив його вимоги. Зокрема суд визнав протиправною бездіяльність Міносвіти, коли відомство відмовилося переглянути підручники. Також міністерство зобов'язали переглянути підручники для 5-11 класів, що вийшли друком у 2018-2019 роках. Ще МОН має оплатити судові витрати у розмірі 1 681,60 грн. Рішення суду набере чинності, якщо жодна зі сторін не звернеться з апеляцією.

    Джерело: Громадське

    Теги: суд історія книги Революція Гідності освіта школа Небесна сотня (Євромайдан) навчання День Соборності Андрій Портнов Окружний адмінсуд
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