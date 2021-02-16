Міносвіти затвердило підручник з історії, де Росія заснувала Південь України, а українці їздили туди на заробітки

Підручник, який вже наступного року може потрапити на парти школярів

Українців, які в XVII столітті вже мали Магдебурзьке право, розвинену писемність, укладачі підручника описують, як дике плем'я

Черговий скандал в освіті спалахнув через шкільний підручник. Цього разу підручник з історії України за 8-й клас відверто пропагує «руський мір». Українців у ньому називають майже «відсталою» первісною нацією, а наші південні міста нібито засновані росіянами.

Про це йдеться у сюжеті каналу «Україна».

Експерти вважають, що таким чином в голови школярів закладається відверта концепція «Новоросії».

Міністерство освіти затвердило цей підручник, який вже наступного року потрапить на парти школярів. Поки він ще не надрукований і не виданий. І посил в ньому звучить так, що Росія заснувала чи не весь Південь України – Одесу, Дніпро, Сімферополь та Севастополь.

Безліч помилок зауважив професор і доктор історичних наук Віктор Брехуненко. Особливо його обурив уривок про освоєння Харківщини і Сумщини в XVII столітті.

«Українці вирушали туди на сезонні роботи, полювати, рибалити, пасічникувати і так далі. Простір освоювали шляхом наближеного до первісних часів протистояння людини і природи», – описуються історичні події в підручнику.

Таким чином українців, які в XVII столітті вже мали Магдебурзьке право, розвинену писемність, описують, як дике плем'я.

Професор каже, що офіційно затверджений МОН підручник не перевірили толком навіть на плагіат.

«Маса системних помилок, маса фактологічних помилок. Цей підручник транслює в голови учнів московські ідеологеми «руського міра» і концепції «Новоросії», – говорить експерт.

Історики кажуть, що росіяни не засновували міст на нашій території, вони лише будували фортеці з каменю для своїх гарнізонів. Таке спотворення тягнеться ще з часів СРСР.

«Саме ці тези заснування росіянами українських міст, а не фортець з каменю – ця тенденція відома з часів Радянського Союзу», – стверджує історик Олександр Алфьоров.

Книгу обіцяють відправити на перевірку у НАН, але якщо огріхи там виявлені не будуть, підручник може потрапити в шкільні бібліотеки.

До слова, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти та науки перевірити підручник з історії України. А саме ті сторінки, де висвітлюються події Революції гідності. Таким чином суд частково задовольнив позов заступника керівника адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Мова наразі не йде про зміни у цих підручниках або вилучення певних статей. За рішенням суду підручники будуть «переглянуті» з метою надати відповідь на звернення громадянина у встановленому законом порядку.