На пробне ЗНО зареєструвалися понад 191 тисяча осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пробні ЗНО відбудуться 16 та 23 березня

Найбільше зареєструвалося у Львівській області – 15 358 осіб

Для участі у пробному ЗНО, яке відбудеться 16 та 23 березня 2019 року, зареєструвалися 191 314 осіб. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, пише УНН.

Найбільша кількість осіб зареєструвалася у Львівській області – 15 358. На другому місті знаходиться Дніпропетровська область – 15 273 осіб, за нею слідує місто Київ – 14 877 осіб.

Найменше осіб серед областей зареєструвалися у Луганській області – 2882.

Крім того, для участі у пробному ЗНО зареєструвалися 6 осіб в окупованому Криму, у місті Севастополь не зареєструвався жоден учасник.

Раніше у Центрі оцінювання якості освіти розказали, як підготуватися до ЗНО.

Як повідомлялось, 5 лютого в Україні розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація триватиме до 25 березня. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів.

Читайте також: