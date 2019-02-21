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    Наука та освіта

    На пробне ЗНО зареєструвалися понад 191 тисяча осіб

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    Пробні ЗНО відбудуться 16 та 23 березня - На пробне ЗНО зареєструвалися понад 191 тисяча осіб
    Пробні ЗНО відбудуться 16 та 23 березня

    Найбільше зареєструвалося у Львівській області – 15 358 осіб

    Для участі у пробному ЗНО, яке відбудеться 16 та 23 березня 2019 року, зареєструвалися 191 314 осіб. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, пише УНН.

    Найбільша кількість осіб зареєструвалася у Львівській області – 15 358. На другому місті знаходиться Дніпропетровська область – 15 273 осіб, за нею слідує місто Київ – 14 877 осіб.

    Найменше осіб серед областей зареєструвалися у Луганській області – 2882.

    Крім того, для участі у пробному ЗНО зареєструвалися 6 осіб в окупованому Криму, у місті Севастополь не зареєструвався жоден учасник.

    Раніше у Центрі оцінювання якості освіти розказали, як підготуватися до ЗНО

    Як повідомлялось, 5 лютого в Україні розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація триватиме до 25 березня. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів.

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