У Центрі оцінювання якості освіти розказали, як підготуватися до ЗНО



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Фото: ukrinform.ua

В УЦОЯО зазначають, що схема підготовки до проходження тестів із ЗНО має включати систематизацію здобутих знань, а також надолуження того матеріалу, за яким є прогалини

Готуючись до проходження тестів із загального незалежного оцінювання (ЗНО) абітурієнт має систематизувати отримані знання, а також надолужити той матеріал, в якому є прогалини. Про це заявив в.о. директора Українського центра оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

«Підготовка до ЗНО має складатися з того, як це оприлюднено на сайті Центру – це порядок проходження ЗНО, де ти можеш і повинен ознайомитися з усіма аспектами норм правил поведінки, друге – ознайомитися зі структурою тестів, із наведеними схемами оцінювання тощо. Наступне, про що ми можемо говорити, - це ознайомлення з програмою. З іншого боку, все має іти у звичайному руслі – опанування навчальними програмами, здобуття повної загальної середньої освіти. Простіше і краще це здійснювати самотужки, розробивши якийсь план повторення, можна залучати власного вчителя, але стрімголов бігти й наймати 5-6 репетиторів, а потім у тебе в голові вінегрет з усіх тих надолужених знань – це не є найкращим способом», – зазначив директор Центру.

За його словами, схема підготовки до проходження тестів із ЗНО має включати систематизацію здобутих знань, а також надолуження того матеріалу, за яким є прогалини.

Він додав, що рішення про залучення до підготовки до ЗНО репетиторів приймає кожна родина окремо, виходячи із рівня доходів і із знань дитини, втім самостійна підготовка – «значно краще, ніж тобі хтось зі сторони намагається вкласти в голову те, за якихось півтора-два місяці, що ти мав вчити 7 років».

Як повідомлялось, 5 лютого в Україні розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація триватиме до 25 березня. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів.

Джерело: УНН