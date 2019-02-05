Вступна кампанія. Що нового очікує на абітурієнтів у 2019 році? освіта

Нові сюрпризи для абітурієнтів

Календар випускників та абітурієнтів

Сьогодні, 5 лютого, стартує реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яка триватиме до 25 березня. Традиційно у травні-червні випускники шкіл та інші охочі вступити цьогоріч до вищого навчального закладу пройдуть тестування, і вже влітку подадуть документи до омріяних вишів.

Цьогорічна вступна кампанія мало чим відрізнятиметься від кампанії 2018-го, але без нововведень все одно не обійшлося.

У Міністерстві освіти і науки заявили, що проведуть вступну кампанію у стисліші строки. Окрім того чиновники розширили перелік спеціальностей, для яких підвищили мінімальний прохідний бал, розширили перелік пільговиків та надали першочергове право на вступ майбутнім лікарям і вчителям, які після закінчення навчання погодяться працювати у сільській місцевості.

Отже, якою буде вступна кампанія 2019 року і як випускникам шкіл та вступникам у виші не проґавити відповідальні дати.

Зовнішнє незалежне оцінювання

Основна сесія ЗНО 2019 року пройде з 21 травня по 13 червня. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 12 липня.

Календар ЗНО-2019

2019-го зовнішнє незалежне оцінювання можна буде скласти з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та однієї з іноземних мов за вибором: англійської, німецької, французької та іспанської.

Для вступу до вищого навчального закладу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт повинен подати сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів.

Для деяких спеціальностей у Міністерстві освіти змінили перелік обов’язкових конкурсних предметів. Схоже, у МОН вирішили посилити роль математики і фізики в оцінюванні знань випускників шкіл, які вступають на спеціальності не тільки в галузі природничих наук, але й культури та мистецтва. Наприклад, якщо у 2018 році для вступу на спеціальність «Дизайн» другим обов’язковим предметом була історія України, то тепер на вибір абітурієнта він може подати або сертифікат ЗНО з історії України, або з фізики. Якщо другим конкурсним предметом на спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності» була історія України, то цьогоріч другий обов’язковий предмет – математика. Переглянути основні зміни в переліку можна за посиланням.

2019 року дійсними для вступу будуть також сертифікати, отримані у 2017, 2018 і 2019 роках. Але щодо сертифікатів з англійської, французької, німецької та іспанської мов, то для вступу цього року будуть дійсні тільки отримані у 2018 та 2019 роках.

Як і в 2018 році, мінімальний поріг у 150 балів з другого та третього конкурсних предметів залишається актуальним для вступників на спеціальності «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія». А відтепер також ті, хто планує вступити на спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право», «Фармація, промислова фармація», повинен мати конкурсний бал не менше 130.

Коли подавати документи до вишів

Цьогоріч основна вступна кампанія буде проведена швидше.

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 липня 2019 року, а прийом заяв та документів – 10 липня. Закінчується подання заяв 22 липня – для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО, 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

Для вступників на заочну форму з’явиться можливість реєструвати електронні кабінети до кінця літа.

Щодо кількості заяв на вступ на бакалаврат, то так само як і у 2018 році, можна буде подати максимум сім заяв на чотири спеціальності, тоді як кількість заяв на контракт не обмежується.

На окремих спеціальностях від абітурієнтів вимагають підтвердити свою кваліфікацію на творчому заліку. Розклад їхнього проведення складає кожен виш окремо на період з 1 лютого до дня завершення прийому документів. За творчий залік не виставляють балів, лише оцінюють їх результати за двобальною шкалою – «склав»/«не склав»: якщо абітурієнт склав творчий залік, то допускається до подальшого конкурсного відбору.

Цього року зазнають змін терміни проведення творчих конкурсів: проходитимуть вони до початку прийому заяв – з 1 до 10 липня. Для випускників, які бажають вступити на контракт, передбачена також друга сесія творчих конкурсів – з 11 до 22 липня.

Вступні іспити проводитимуть з 17 до 22 липня (включно), співбесіди – з 17 до 19 липня (включно).

Інфографіка Міністерства освіти і науки

Пільги та право на першочерговий вступ

Ще одна новація 2019-го – розширення пільг для учасників бойових дій. Тепер пільги будуть поширені на всіх власників статусу учасників бойових дій, а не тільки тих, хто брав участь в АТО/ООС.

З цього року першочергово будуть зараховувати у виші вступників у медичні та педагогічні навчальні заклади, які готові після закінчення навчання працювати в селах протягом трьох років, для цього потрібно буде укласти угоду. Зокрема, йдеться про тих, хто обирає спеціальності «Освіта/Педагогіка» і «Охорона здоров’я».

Крім того, будуть діяти коригувальні коефіцієнти – першочерговий, сільський, галузевий – які практикувались ще під час вступних кампаній минулих років. На коефіцієнт буде множитись остаточно конкурсний бал.

Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,00 для тих, хто вступатиме до вишів у Києві, 1,04 – для вступників у виші Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської областях, 1,02 – при вступі до вишів інших регіонів.

Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах, які закінчили сільську школу у рік вступу, і 1,05 – якщо такі абітурієнти обирають для навчання спеціальності, яким надається підтримка (загалом це стосується природничих та технічних спеціальностей).

Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02 абітурієнтам, для яких пріоритетом є вступ на спеціальності в галузі технічних або природничих наук, яким надається особлива підтримка з боку держави.

Зарахування

Згідно з розкладом, 20 липня виші мають оприлюднити списки рекомендованих до зарахування на бюджет осіб, які вступали за результатами співбесіди або є мешканцями тимчасово окупованих територій України. До 22 липня мають бути зараховані ті з них, хто підтвердить своє бажання навчатися на запропонованих спеціальностях.

Рейтингові списки вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, мають бути сформовані до 26 липня. До 31 липня рекомендовані до вступу абітурієнти мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, і вже 1 серпня вони повинні бути зараховані до вишів. Особи, які вступають на навчання завдяки цільовим пільговим державним кредитам або за кошти фізичних та/або юридичних осіб, мають бути зараховані не пізніше 30 вересня.

Магістратура

Для вступників на освітній рівень магістра розширили перелік спеціальностей, на які треба складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови за технологією ЗНО.

Як і в 2018 році, ЄВІ потрібно буде здавати на спеціальності галузей знань «Гуманітарні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Право» та «Міжнародні відносини». Цього року до них додадуться спеціальності «Музеєзнавство, пам'яткознавство», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», усі спеціальності галузей знань «Богослов’я», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Інформаційні технології, «Публічне управління та адміністрування».

На спеціальності «Право» та «Міжнародне право» окрім ЄВІ вступники складатимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Зареєструватися на ЄВІ та ЄФВВ можна буде з 13 травня до 3 червня. Іспит заплановано на 2 липня, вступне випробування – на 4 липня, а прийом заяв та документів триватиме з 10 липня по 23 липня.

Для вступників у магістратуру на інші спеціальності правила прийому визначають виші.

Яна Степанковська, «Главком»