Оголошено конкурс на посаду ректора Університету Шевченка



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МОН оголошує конкурси на заміщення посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

З 2008 року керівником Київського національного університету Шевченка є Леонід Губерський, який вже відбув другу каденцію на посаді

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України. Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати заяву та відповідні документи до Міністерства освіти і науки.

Після завершення терміну подання пропозицій, Міністерство освіти має внести кандидатури претендентів на посаду ректора до закладу вищої освіти для голосування.

Брати участь у виборах керівника закладу вищої освіти мають право всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники закладу вищої освіти; представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів; виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

Керівник закладу вищої освіти обирається шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

Нагадаємо, з 2008 року керівником Київського національного університету Шевченка є Леонід Губерський, який вже відбув другу каденцію на посаді. Відповідно до Закону «Про вищу освіту» Леонід Губерський не має права брати участь у чергових виборах ректора.