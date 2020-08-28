Студенти Чернівецького університету імені Юрія Федьковича навчатимуться дистанційно



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Університет оприлюднив наказ про дистанційну форму навчання, незважаючи на послаблення карантину місцевою владою

Навчання з 1 вересня 2020 року буде проводитись у дистанційній формі

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича заборонили відвідування навчальних корпусів та коледжу студентами на період віднесення Чернівців до «червоної» зони карантину. Про це йдеться у відповідному наказі ректора ЧНУ Романа Петришина, який опублікували на Facebook-сторінці вишу, пише molbuk.ua.

Згідно з документом, з 1 вересня 2020 року студентам заборонено відвідувати навчальні корпуси університету та коледжу.



Водночас наказ передбачає, що навчання з 1 вересня 2020 року буде проводитись у дистанційній формі.

Раніше повідомлялося, що у районах Чернівецької області, які потрапили до червоної зони карантину, навчання буде дистанційним, незважаючи на рішення органів місцевого самоврядування. Водночас у всіх інших зонах карантину навчання буде очним.

Як повідомлялося, 27 серпня поліція відкрила справу через послаблення карантину міськрадою у Чернівцях.

Зазначається, що 25 серпня депутати Чернівецької міської ради на позачерговій сесії прийняли рішення про часткове скасування карантинних обмежень на території Чернівців, яка через погіршення епідемічної ситуації визнана зоною з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки.

27 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила список регіонів «червоної зони». У нього потрапили два обласних центри - Івано-Франківськ і Чернівці.

26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 25 жовтня в Україні може бути зареєстровано 360 тисяч хворих на Covid-19.

Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

Як повідомлялося, Український кордон для іноземців закрили з 28 серпня.

Нагадаємо, 26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.