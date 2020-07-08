Понад 86 тисячам учасників повернули кошти за пробне ЗНО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет

Повернення коштів діятиме до 1 грудня.

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що з 1 липня кошти за пробне ЗНО у закладах освіти повернули 86 тисячам 351 учаснику.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

«Сума повернених коштів складає 21 мільйонів 230 тисяч 688 гривень. 107 тисяч учасників пробного ЗНО мають картки ПриватБанку, на які перераховуються кошти. Ще 111 тисяч учасників мають звернутись до банку, щоб отримати кошти за пробне ЗНО. Таким учасникам необхідно оформити картку безкоштовно за 15 хвилин в будь-якому відділенні Приватбанку. Із собою потрібно мати паспорт або електронну ID-картку», – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що повернення коштів діятиме до 1 грудня.

«Загальна сума коштів, компенсованих учасникам пробного ЗНО, складає 52 мільйони 450 тисяч гривень. Кошти виплачуються з фонду боротьби з хворобою Covid-19 та її наслідками», – зазначили в МОН.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є добровільною та платною послугою для учасників. Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону. Але цьогоріч через епідеміологічну ситуацію учасники пробного ЗНО проходили тестування вдома, хоча заплатили заздалегідь за нього.

Як відомо, 15 червня мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Виявилося, що далеко не всі діти можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежав сайт ЦОЯО.

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.