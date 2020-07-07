Смолій пояснив, чому Україна не може друкувати гроші, як США
Ексголова Нацбанку уточнив, що йому не надходило прямих прохань надрукувати, наприклад, 200 млрд грн
Емісія великих обсягів національної валюти в Україні неминуче призведе до прискорення інфляції та девальвації гривні.
Про це в інтерв'ю LB.ua заявив ексголова Національного банку Яків Смолій.
Він уточнив, що йому не надходило прямих прохань надрукувати, наприклад, 200 млрд грн.
«Але в цілому під час чергової великої наради хтось кидав меседж, чому, наприклад, Національний банк не може допомогти покрити дефіцит бюджету? Мовляв, усі країни так роблять – Сполучені Штати, Китай, Німеччина. Ми намагалися пояснювати, що це країни, валюта яких є вільно конвертованою, яка входить у кошик валют Міжнародного валютного фонду. Вони можуть друкувати, тому що їхні долари скуплять», – сказав Смолій.
За його словами, в Україні це неминуче призведе до погіршення економічної ситуації.
«Ми випустимо емісійну гривню, і які будуть наслідки? Гривні побільшає, а розмір економіки залишиться той самий. Це означає, що зростуть ціни. Умовно, у нас є 100 одиниць товару і 1000 одиниць грошей у вільному обігу. Тобто одиниця товару коштує 10. А завтра ми випустимо ще 1000 грошей, а товару ж більше не виробилося, тому цей товар коштуватиме вже 20. Нехай не все йде на ціну... Друга частина йде на купівлю валюти, що вже впливає на курс. І тоді в обох випадках інфляція повзе вгору», – пояснив ексголова НБУ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не вважає, що зараз має йти мова про стримування курсу української гривні.
Як повідомлялося, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.
Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.
1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.
2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.
У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.
Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.
Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.
Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.