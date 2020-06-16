У Мінфіні пояснили, як повернути кошти за пробне ЗНО



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За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет

Міністерство фінансів розробило максимально спрощений механізм повернення коштів

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Мінфін напрацював максимально спрощений механізм повернення цих коштів, згідно з яким необхідно буде звернутися в регіональне відділення УЦОЯО із заявою, вказавши реквізити рахунку, на який здобувач освіти або його батьки хочуть отримати кошти.

Як зазначили у відомстві, у найближчу середу цей механізм має бути схвалений на засіданні Кабміну і після завершення всіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти відразу надійдуть на рахунки розпорядників.

«Незважаючи на те, що 85% цих коштів було спрямовано на друк зошитів для тестування, уряд прийняв рішення повернути гроші учасникам пробного тестування в повному обсязі», - йдеться у повідомленні.

Так, близько 52 млн гривень буде найближчим часом перераховано на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні пробне ЗНО скасували в школах, тестування можна буде пройти, не виходячи з будинку.

Пробне ЗНО можна буде пройти двома способами: повністю онлайн, а також отримавши зошит і бланки в паперовому вигляді у відповідному пункті тестування.

Зазначимо, що Міністерство освіти та науки вчора, 15 червня, зробило заяву про готовність до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до епідеміологічної ситуації і рекомендацій головного державного санітарного лікаря України. Скасування ж ЗНО є неприпустимим, - заявили в міністерстві.

Раніше освітній омбудсмен заявив, що складатимуть ЗНО лише ті, хто планує вступати до вишів.

Крім того, 15 червня виявилося, що діти не можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежить сайт ЦОЯО.