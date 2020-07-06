Нацбанк запустив систему реєстрів небанківських фінустанов



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Звітність учасників ринку буде подаватися через веб-портал НБУ

Система дає змогу учасникам ринку подавати реєстраційні картки для внесення записів до держреєстру фінустанов

Національний банк відкрив на офіційному веб-сайті Комплексну інформаційну систему (КІС НБУ), в яку завантажені реєстри фінансових установ, прийняті від попереднього регулятора Нацкомфінпослуг.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що система дозволить учасникам ринку та зовнішнім користувачам здійснювати розширений пошук інформації про фінансову установу у Держреєстрі фінансових установ та інформації з Реєстру осіб, що не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги в режимі онлайн.

Водночас система дає змогу учасникам ринку подавати реєстраційні картки для внесення записів до держреєстру фінустанов.

«Відкривши КІС НБУ, Національний банк забезпечує рівень функціоналу з ведення реєстрів небанківських фінансових установ на рівні попереднього регулятора та готовий до його подальшого вдосконалення», - наголосили у пресслужбі.

У НБУ зазначили, що система призначена лише для ведення реєстрів фінустанов, а звітність учасники ринку подаватимуть через вебпортал Нацбанку.

Скористатися системою можна на сайті НБУ.