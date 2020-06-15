Діти не можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежить сайт ЦОЯО



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Випускники та їхні батьки сьогодні пережили неабиякий стрес

У МОН виправдовуються, мовляв, сайти Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти наразі працюють повільніше через велике навантаження

У понеділок, 15 червня, діти не можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови, оскільки у Києві та Харкові не працює сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Про це пишуть обурені матері випускників у соцмережах.

У той же час у Міністерстві освіти і науки виправдовуються, мовляв, сайти Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти наразі працюють повільніше через велике навантаження.

«Ми радимо Вам не хвилюватися і нагадуємо, що завантажити тестовий зошит, бланк відповідей з української мови і літератури та занести свої відповіді до сервісу визначення результатів учасники можуть до 18:00 19 червня», – йдеться у повідомленні МОН.

Нагадаємо, 12 червня уряд скасував проведення цьогорічного пробного ЗНО. Варто також нагадати, що напередодні освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив про можливе повне скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання. За його словами, «скориставшись ситуацією з пандемією, деякі персонажі планують повернути до української освіти хабарі та корупцію під час вступних іспитів до закладів вищої освіти».

Український центр оцінювання якості освіти пропонує скласти тестування вдома, але не приходити до закладів освіти. 15 та 17 червня до пунктів проведення пробного ЗНО можуть прийти лише відповідальні за ці пункти та їхні помічники.

Натомість абітурієнти можуть 15 та 17 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку, завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови та літератури. Потім потрібно виконати завдання та до 19 червня внести відповіді до спеціального сервісу.

Повноцінне ЗНО українські абітурієнти складатимуть з 25 червня до 17 липня. З детальним графіком можна ознайомитись за посиланням.



