Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Радіодиктант національної єдності 2023: де і коли дивитися трансляцію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Радіодиктант національної єдності 2023: де і коли дивитися трансляцію
фото ілюстративне

Текст радіодиктанту національної єдності оприлюднять у понеділок, 30 жовтня

У п'ятницю, 27 жовтня, відбудеться радіодиктант національної єдності – у День української писемності та мови. До заходу зможуть долучитися українці з будь-якої точки світу. Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови.

«27 жовтня з 11:00 до 12:00 години радіодиктант звучатиме на хвилях «Українського радіо» та «Радіо Культура», наживо транслюватиметься в ефірі телеканалу Суспільне Культура, YouTube-каналі Українського Радіо і на Facebook-сторінках «Суспільного», –  йдеться у повідомленні.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав українців з усіх куточків світу, а також усіх друзів України долучитися до написання диктанту.

«Запрошую долучитися до написання радіодиктанту. Нехай цьогорічний мовний марафон єдності, який зазвичай охоплював усіх охочих в Україні та з-за кордону, стане наймасовішим. Українська – мова Героїв! Українська – мова нашої Перемоги!», – наголосив Кремінь.

Відомо, що авторкою радіодиктанту-2023 стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Назва тексту – «Дороги України». До методичної роботи над радіодиктантом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Читатиме текст радіодиктанту-2023 актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі «Довбуш».

Текст радіодиктанту національної єдності оприлюднять у понеділок, 30 жовтня, об 11:00 – на сайті «Українського радіо» та «Суспільного Культура».

Диктанти на перевірку можна надіслати поштою або на e-mail:

  • паперові листи приймаються на адресу Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26; важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 29 жовтня;
  • або сфотографуйте чи відскануйте текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) і надішліть його на [email protected]; листи приймаються до 11:00 30 жовтня.

Нагадаємо, що радіодиктант щороку писали 9 листопада – у День української писемності та мови. З 2023 року, згідно з указом президента, відзначення Дня української писемності та мови перенесли на 27 жовтня. Тому змінилася й дата диктанту.

Теги: радіодиктант українська мова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радіодиктант-2022 писали вчителі і бізнесмени, військові на лінії фронту та громадські активісти, чиновники та популярні блогери
Оголошено 20 переможців Радіодиктанту національної єдності
26 грудня, 2022, 19:20
Нардеп Дмитрук заступився за таксиста, який спричинив мовний скандал у Києві
Нардеп Дмитрук заступився за таксиста, який спричинив мовний скандал у Києві
Вчора, 15:15
Студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову
Кого зі студентів можуть мобілізувати: роз’яснення Міносвіти
14 жовтня, 15:49

Наука та освіта

Сьогодні відбудеться радіодиктант національної єдності: як долучитися
Сьогодні відбудеться радіодиктант національної єдності: як долучитися
Радіодиктант національної єдності 2023: де і коли дивитися трансляцію
Радіодиктант національної єдності 2023: де і коли дивитися трансляцію
Мовний омбудсмен розповів, як боротися з лінгвоцидом
Мовний омбудсмен розповів, як боротися з лінгвоцидом
Учитель із України потрапив до десятки найкращих у світі
Учитель із України потрапив до десятки найкращих у світі
Школярі зможуть вивчати твори українських письменників через комікси (фото)
Школярі зможуть вивчати твори українських письменників через комікси (фото)
Топовий університет України закрив програми з вивчення російської та білоруської мов
Топовий університет України закрив програми з вивчення російської та білоруської мов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
17K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9899
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6450
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5963
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту