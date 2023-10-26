Радіодиктант національної єдності 2023: де і коли дивитися трансляцію

Текст радіодиктанту національної єдності оприлюднять у понеділок, 30 жовтня

У п'ятницю, 27 жовтня, відбудеться радіодиктант національної єдності – у День української писемності та мови. До заходу зможуть долучитися українці з будь-якої точки світу. Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови.

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«27 жовтня з 11:00 до 12:00 години радіодиктант звучатиме на хвилях «Українського радіо» та «Радіо Культура», наживо транслюватиметься в ефірі телеканалу Суспільне Культура, YouTube-каналі Українського Радіо і на Facebook-сторінках «Суспільного», – йдеться у повідомленні.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав українців з усіх куточків світу, а також усіх друзів України долучитися до написання диктанту.

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«Запрошую долучитися до написання радіодиктанту. Нехай цьогорічний мовний марафон єдності, який зазвичай охоплював усіх охочих в Україні та з-за кордону, стане наймасовішим. Українська – мова Героїв! Українська – мова нашої Перемоги!», – наголосив Кремінь.

Відомо, що авторкою радіодиктанту-2023 стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Назва тексту – «Дороги України». До методичної роботи над радіодиктантом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Читатиме текст радіодиктанту-2023 актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі «Довбуш».

Текст радіодиктанту національної єдності оприлюднять у понеділок, 30 жовтня, об 11:00 – на сайті «Українського радіо» та «Суспільного Культура».

Диктанти на перевірку можна надіслати поштою або на e-mail:

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паперові листи приймаються на адресу Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26; важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 29 жовтня;

або сфотографуйте чи відскануйте текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) і надішліть його на [email protected]; листи приймаються до 11:00 30 жовтня.

Нагадаємо, що радіодиктант щороку писали 9 листопада – у День української писемності та мови. З 2023 року, згідно з указом президента, відзначення Дня української писемності та мови перенесли на 27 жовтня. Тому змінилася й дата диктанту.