Радіодиктант національної єдності цьогоріч відбудеться раніше: названо дату

Цьогоріч радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня

У 2023 році радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня. Саме тоді країна відзначає День української писемності та мови. Президент видав указ про перенесення свята з 9 листопада. Про це інформує Суспільне.

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«Кожен охочий може долучитися до написання радіодиктанту з будь-якого континенту нашої планети. Але для нас особливо важливо зараз об'єднати всіх наших земляків: тих, хто був змушений покинути свої домівки й виїхати за кордон, тих, хто лишився, попри небезпеку, й тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Ми хочемо, щоб усі, хто може знайти безпечне місце і написати разом із тисячами людей по всьому світу Радіодиктант національної єдності 2023, відчули себе частинкою нашої сильної й прекрасної країни», – зазначив член правління Суспільного Мовлення Дмитро Хоркін.

Українське Радіо розпочало Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2000 році, щоб об’єднати людей навколо мови. З того часу він відбувається щорічно і став наймасштабнішим україномовним флешмобом, який збирає українців та любителів української мови з усього світу.

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Зазвичай найбільше учасників флешмобу – це школярі, студенти й педагоги освітніх закладів, але кожного року радіодиктант пишуть також люди різних вікових категорій та професій.

«За годину прямого ефіру будуть включення з різних точок України, де люди в безпечних місцях писатимуть радіодиктант разом з усім світом. Навіть на фронті, якщо в той момент буде така змога, наші воїни писатимуть. А також плануємо включення з багатьох країн, з інших континентів. Українці й усі, хто знає або вчить, розуміє, любить українську мову, разом писатимуть текст під диктування – це буде неймовірно потужна енергетика єднання», – зауважила координаторка проєкту «Радіодиктант національної єдності» виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько.

До слова, ім’я автора тексту та диктора оголосять пізніше.

Нагадаємо, 9 листопада, у День української писемності, українці в різних країнах світу писали радіодиктант національної єдності. Текст диктанту авторства Ірини Цілик мав назву «Твій дім». У прямому ефірі його читала Ада Роговцева.

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Крім того, Міністерство культури та інформаційної політики дало низку рекомендацій для охочих долучитися до радіодиктанту національної єдності.