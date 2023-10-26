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Нардеп Дмитрук заступився за таксиста, який спричинив мовний скандал у Києві

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардеп Дмитрук заступився за таксиста, який спричинив мовний скандал у Києві
Фото: скріншот відео Главком

Депутат нагадав, що багато людей переїхали з регіонів України, де все життя спілкувались російською

У Києві стався мовний скандал – водій таксі відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою. На захист водія став народний депутат Артем Дмитрук, який вважає, що той може просто не володіти державною мовою.

Парламентарій виклав відео, на якому заявив, що поведінка водія таксі та його намагання якнайшвидше припинити конфлікт, можуть вказувати на його незнання державної мови.

«Судячи по реакції водія, який не лається, не сперечається, а просто хоче швидше припинити цю розмову, він не володіє українською», – вважає депутат.

Дмитрук підкреслив, що сьогодні на території нашої держави велика кількість переселенців, які переїхали з території, де все життя розмовляли та навчалися російською мовою. Нардеп додав, що поїхали вони не до Росії, а залишились зі своєю країною та народом.

«Велика кількість російськомовних громадян зараз воює на фронті, займається волонтерством та робить все задля нашої перемоги. Невже на другий рік війни комусь ще незрозуміло, що любов до Батьківщини та вірність своєму народу доводиться не знанням мови, а справами», – зазначив Дмитрук.

Нардеп заявив, що продовжується розколювання суспільства по мовним ознакам, і нагадав, що на початку війни російськомовні громадяни зі зброєю в руках захищали Україну, а мова не стала перешкодою.

Нагадаэмо, у Києві трапився черговий мовний скандал, водій таксі (як зазначає одна з пасажирок, компанії Bolt), відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою. На запитання про причину такої відмови, водій сказав «ви хворі люди». 

Також «Главком» писав, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім переконаний, що мовне питання – важливе, але водночас закликає не змушувати інших переходити на державну.

Теги: таксі депутат скандал Артем Дмитрук Київ

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