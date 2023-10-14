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Кого зі студентів можуть мобілізувати: роз’яснення Міносвіти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кого зі студентів можуть мобілізувати: роз’яснення Міносвіти
Студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову
фото з відкритих джерел

Після служби студенти мають право продовжити навчання

 

Українських студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть мобілізувати. Як зазначається у роз'ясненні Міністерства освіти і науки України, ця категорія підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тож студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

Водночас у МОН нагадують, що у разі призову такі особи мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією. Студенти-бюджетники у разі академічної відпустки можуть поновитися на навчання із можливістю подальшого переведення на бюджетні місця у разі їх наявності.

«На місця державного (регіонального) замовлення гарантовано поновлюються учасники бойових дій та особи, які продовжують навчання після відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною», – зазначили у Міносвіти.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів всі подробиці щодо військового обліку жінок з 1 жовтня. За його словами, постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки вона визначена ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» ще з 1992 року.

Також представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

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Теги: студенти навчання мобілізація війна

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