Оголошено 20 переможців Радіодиктанту національної єдності

Радіодиктант-2022 писали вчителі і бізнесмени, військові на лінії фронту та громадські активісти, чиновники та популярні блогери

П’ятеро з учасників припустилися лише однієї помилки в тексті, п’ятнадцятеро – двох

У понеділок, 26 грудня, в ефірі Українського радіо були оголошені імена переможців Радіодиктанту національної єдності-2022.

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Серед переможців — двоє українських школярів (7 і 10 клас), харків’янка, яка тимчасово перебуває в Німеччині, жителька тимчасово окупованої території Луганської області, а також переможниці минулорічного Радіодиктанту. П’ятеро з них припустилися лише однієї помилки в тексті, п’ятнадцятеро — двох.

Повний список переможців:

Галина Шура Христина Гоянюк Роман Гладик Володимир Тесленко Анна Гурська Леся Бойко Юлія Туманцева Тетяна Павлик Тетяна Остаповець Поліна Іванова Марія Бесараб Ольга Дерман Катерина Малікова Лілея Титаренко Каміла Тушинська Поліна Жученкова Єгор Берест Володимир Яслик Дар’я Верба Аліна Кожуховська

Загалом на перевірку на Українське Радіо надійшло більше 30 тис. електронних листів і майже 10 тис. паперових з усіх куточків України, включно з тимчасово окупованими територіями, а також з-за кордону –Польщі, Швейцарії, Португалії, Німеччини, Великої Британії, Словенії, Чехії, Франції, Казахстану, Грузії, Молдови, Нідерландів, Іспанії, Індії, Норвегії, Італії, Ірландії, Лаосу, Австрії, Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів, Канади та США.

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П’ять робіт написані шрифтом Брайля.

«Географія цьогорічного Радіодиктанту дійсно вражає. Але не менше вражає те, як об’єдналися навколо написання диктанту люди в самій Україні. Його писали вчителі і бізнесмени, військові на лінії фронту та громадські активісти, чиновники та популярні блогери. Іноді нам закидали, що тексти Радіодиктантів занадто складні для школярів. Христина Гоянюк писала разом з Українським радіо усі 22 радіодиктанти!» — розповіла координаторка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько.

Листи з текстами Радіодиктанту перевіряли представники вчительської спільноти EdCamp Ukraine.

EdCamp Ukraine — це рух відповідального вчительства: дискусійний формат для співтворчості вчительок і вчителів для навчання одне від одного. У роботу взяли навіть ті електронні листи, які прийшли пізніше зазначеного часу (але до оприлюднення тексту), адже в більшості з них було вказано, що автори не встигали вчасно відправити листи у зв’язку з відключеннями світла.

Нагадаємо, Радіодиктант національної єдності-2022 відбувся 9 листопада об 11:00 за київським часом. Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності-2022 «Твій дім» стала українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу Ірина Цілик.

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Читала диктант народна артистка, Герой України Ада Роговцева, а до методичної роботи над радіодиктантом вже традиційно долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Нагадаємо, активісти створили мовний маршрут по Києву, який розкаже українцям та іноземцям про те, як українську мову намагалися знищити. У Києві розмістили меморіали, які утворюють пішохідний маршрут, а також створили мобільний додаток.