Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оголошено 20 переможців Радіодиктанту національної єдності

glavcom.ua
Оголошено 20 переможців Радіодиктанту національної єдності
Радіодиктант-2022 писали вчителі і бізнесмени, військові на лінії фронту та громадські активісти, чиновники та популярні блогери
Фото з відкритих джерел

П’ятеро з учасників припустилися лише однієї помилки в тексті, п’ятнадцятеро – двох

У понеділок, 26 грудня, в ефірі Українського радіо були оголошені імена переможців Радіодиктанту національної єдності-2022.

Серед переможців — двоє українських школярів (7 і 10 клас), харків’янка, яка тимчасово перебуває в Німеччині, жителька тимчасово окупованої території Луганської області, а також переможниці минулорічного Радіодиктанту. П’ятеро з них припустилися лише однієї помилки в тексті, п’ятнадцятеро — двох.

Повний список переможців:

  1. Галина Шура
  2. Христина Гоянюк
  3. Роман Гладик
  4. Володимир Тесленко
  5. Анна Гурська
  6. Леся Бойко
  7. Юлія Туманцева
  8. Тетяна Павлик
  9. Тетяна Остаповець
  10. Поліна Іванова
  11. Марія Бесараб
  12. Ольга Дерман
  13. Катерина Малікова
  14. Лілея Титаренко
  15. Каміла Тушинська
  16. Поліна Жученкова
  17. Єгор Берест
  18. Володимир Яслик
  19. Дар’я Верба
  20. Аліна Кожуховська

Загалом на перевірку на Українське Радіо надійшло більше 30 тис. електронних листів і майже 10 тис. паперових з усіх куточків України, включно з тимчасово окупованими територіями, а також з-за кордону –Польщі, Швейцарії, Португалії, Німеччини, Великої Британії, Словенії, Чехії, Франції, Казахстану, Грузії, Молдови, Нідерландів, Іспанії, Індії, Норвегії, Італії, Ірландії, Лаосу, Австрії, Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів, Канади та США.

П’ять робіт написані шрифтом Брайля.

«Географія цьогорічного Радіодиктанту дійсно вражає. Але не менше вражає те, як об’єдналися навколо написання диктанту люди в самій Україні. Його писали вчителі і бізнесмени, військові на лінії фронту та громадські активісти, чиновники та популярні блогери. Іноді нам закидали, що тексти Радіодиктантів занадто складні для школярів. Христина Гоянюк писала разом з Українським радіо усі 22 радіодиктанти!» — розповіла координаторка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько.

Листи з текстами Радіодиктанту перевіряли представники вчительської спільноти EdCamp Ukraine.

EdCamp Ukraine — це рух відповідального вчительства: дискусійний формат для співтворчості вчительок і вчителів для навчання одне від одного. У роботу взяли навіть ті електронні листи, які прийшли пізніше зазначеного часу (але до оприлюднення тексту), адже в більшості з них було вказано, що автори не встигали вчасно відправити листи у зв’язку з відключеннями світла.

Нагадаємо, Радіодиктант національної єдності-2022 відбувся 9 листопада об 11:00 за київським часом. Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності-2022 «Твій дім» стала українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу Ірина Цілик.

Читала диктант народна артистка, Герой України Ада Роговцева, а до методичної роботи над радіодиктантом вже традиційно долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Нагадаємо, активісти створили мовний маршрут по Києву, який розкаже українцям та іноземцям про те, як українську мову намагалися знищити. У Києві розмістили меморіали, які утворюють пішохідний маршрут, а також створили мобільний додаток.

Читайте також: Професор філології пояснив, як російська мова стала інструментом геноциду українців
Теги: радіодиктант війна культура мова школярі лист

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

«Таких ексцесів буде багато». Банкова відреагувала на вибухи в Енгельсі
«Таких ексцесів буде багато». Банкова відреагувала на вибухи в Енгельсі
У госпіталях на Луганщині перебувають сотні «вагнерівців» – Генштаб
У госпіталях на Луганщині перебувають сотні «вагнерівців» – Генштаб
Оголошено 20 переможців Радіодиктанту національної єдності
Оголошено 20 переможців Радіодиктанту національної єдності
Росіяни вкотре змінили командувача західного округу – розвідка
Росіяни вкотре змінили командувача західного округу – розвідка
На Запоріжжі окупанти розшукують патріотично налаштованих українців – Генштаб
На Запоріжжі окупанти розшукують патріотично налаштованих українців – Генштаб
Очільник СБУ часів Януковича став головою окупаційної спецслужби Херсонщини
Очільник СБУ часів Януковича став головою окупаційної спецслужби Херсонщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії
60K
Чого чекати від окупантів найближчим часом: прогноз Арестовича
33K
Рятуйте, хто може. Террористи-вагнерівці звернулися до російської влади з-під Бахмута
14K
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари
13K
Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні
12K
Повітряні сили прокоментували вибухи на аеродромі «Енгельс»

Новини

Булочки Лукашенка. Яке меню у білоруських ресторанах, які замінять McDonalds
Сьогодні, 19:15
Бойовик «ДНР», який грабував мешканців Каховки, отримав підозру
Сьогодні, 17:58
ЗСУ розповіли, як Росія готується до масованих ударів
Сьогодні, 14:30
Мінекономіки закликає РНБО ввести санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії
Сьогодні, 14:12
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні
Сьогодні, 13:38
НБУ створив мережу банків, які працюватимуть у разі блекауту
Сьогодні, 13:25

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту