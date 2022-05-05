Українська «Вікіпедія» встановила у квітні рекорд

Відвідуваність російської версії онлайн-енциклопедії щороку падає

Українська «Вікіпедія» зафіксувала 107 мільйонів відвідувачів у квітні 2022 року. Це рекордний результат для цього місяця, він на 18% більший, ніж у квітні торік. Про це ідеться у Блозі редакторів української «Вікіпедії».

Уперше у квітні українська онлайн-енциклопедія досягала відвідуваності понад 100 мільйонів переглядів сторінок два роки тому – у перший карантин через Covid-19.

Водночас відвідуваність російської за рік зменшилася зі 125 млн у квітні 2021 до 120 млн у квітні 2022. Частка переглядів російської з території України за рік зменшилася на 1,2% до 52,2%, частка української виросла на 2,3% – до 37%.

У квітні 2021, російську «Вікіпедію» дивилися в Україні в 1,54 раза частіше від української, а у квітні 2022 – лише в 1,41 раза частіше. Варто зазначити, що 6 років тому, у квітні 2016, російську переглядали у 2,67 раза частіше української.

Загалом з України за місяць здійснено 230 млн переглядів сторінок вікіпедій усіма мовами. Це на 4 млн менше, ніж у квітні 2021 і 15-е місце в світі, як і рік тому.

Нагадаємо, термін «рашизм» з’явився у вільній інтернет-енциклопедії «Вікіпедія». У статті, розміщеній в українській частині Вікіпедії, вказано, що рашизм це політична ідеологія та соціальна практика владного режиму Росії кінця XX, початку XXI століття , що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян.

У російській версії «Вікіпедії» статті про рашизм немає. Втім, стаття «Рашизм и Рашист» створювалася раніше – але двічі видалялася адміністраторами російської Вікіпедії. 11 квітня її видалив Андрій Романенко, а 19-го – користувач під ніком Джекалоп.

Нагадаємо, в Україні народні депутати пропонують карати тюрмою за пропаганду путінського режиму.



