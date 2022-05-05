  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    Українська «Вікіпедія» встановила у квітні рекорд

    Українська &laquo;Вікіпедія&raquo; зафіксувала 107 мільйонів відвідувачів у квітні 2022 року - Українська «Вікіпедія» встановила у квітні рекорд
    Українська «Вікіпедія» зафіксувала 107 мільйонів відвідувачів у квітні 2022 року
    фото з відкритих джерел

    Відвідуваність російської версії онлайн-енциклопедії щороку падає

    Українська «Вікіпедія» зафіксувала 107 мільйонів відвідувачів у квітні 2022 року. Це рекордний результат для цього місяця, він на 18% більший, ніж у квітні торік. Про це ідеться у Блозі редакторів української «Вікіпедії».

    Уперше у квітні українська онлайн-енциклопедія досягала відвідуваності понад 100 мільйонів переглядів сторінок два роки тому – у перший карантин через Covid-19.

    Водночас відвідуваність російської за рік зменшилася зі 125 млн у квітні 2021 до 120 млн у квітні 2022. Частка переглядів російської з території України за рік зменшилася на 1,2% до 52,2%, частка української виросла на 2,3% – до 37%.

    У квітні 2021, російську «Вікіпедію» дивилися в Україні в 1,54 раза частіше від української, а у квітні 2022 – лише в 1,41 раза частіше. Варто зазначити, що 6 років тому, у квітні 2016, російську переглядали у 2,67 раза частіше української.

    Загалом з України за місяць здійснено 230 млн переглядів сторінок вікіпедій усіма мовами. Це на 4 млн менше, ніж у квітні 2021 і 15-е місце в світі, як і рік тому.

    Нагадаємо, термін «рашизм» з’явився у вільній інтернет-енциклопедії «Вікіпедія». У статті, розміщеній в українській частині Вікіпедії, вказано, що рашизм це політична ідеологія та соціальна практика владного режиму Росії кінця XX, початку XXI століття , що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян.

    У російській версії «Вікіпедії» статті про рашизм немає. Втім, стаття «Рашизм и Рашист» створювалася раніше – але двічі видалялася адміністраторами російської Вікіпедії. 11 квітня її видалив Андрій Романенко, а 19-го – користувач під ніком Джекалоп.

    Нагадаємо, в Україні народні депутати пропонують карати тюрмою за пропаганду путінського режиму.

    Читайте також: У підручниках з історії України має з'явитися термін «рашизм»


    Теги: росія окупанти війна рекорд Україна карантин окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українська «Вікіпедія» встановила у квітні рекорд