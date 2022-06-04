Що українці читають під час війни: найвідвідуваніші статті «Вікіпедії» за три місяці

Українці активно читали матеріали про лендліз, пісню «Ой у лузі червона калина», міжнародну міжбанківську систему Swift і гурт Kalush

Популярними стали статті про війни, у яких агресором або активною стороною конфлікту були росіяни

За три місяці великої війни найпопулярнішими статтями україномовної «Вікіпедії» стали матеріали про російське вторгнення, радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича та збірний образ столичних пілотів – Привид Києва. Ідеться про пошукові запити від 24 лютого до 24 травня, повідомляє Wikimedia.

Найбільше українці читали статті, пов’язані з масштабною війною, яку розв'язав російський диктатор Путін, назвавши її «військовою спецоперацією».

До десятки найбільш популярних текстів увійшли:

Російське вторгнення до України (2022) – 2,46 млн заходів на сторінку;

Арестович Олексій Миколайович – 1,84 млн;

Привид Києва – 655 780;

Бандера Степан Андрійович – 637 218;

Україна – 570 585;

Іскандер (ВТРК) – 501 665;

Жириновський В. В. – 488 433;

Рашизм – 467 738;

YouTube – 465 492;

Точка (Т. Р. К.) – 430 222.

Зазначається, що стаття про вторгнення стала однією з найвідвідуваніших за всю історію існування українського розділу «Вікіпедії», її переглянули майже 2,5 мільйона разів. Для прикладу: найпопулярніша стаття 2021 року «Україна» за 12 місяців сумарно отримала мільйон переглядів.

Водночас, популярними стали й статті про інші війни, у яких агресором або активною стороною конфлікту були росіяни, у Грузії, Чечні та Сирії.

До всього, українці активно читали матеріали про лендліз, пісню «Ой у лузі червона калина», міжнародну міжбанківську систему Swift і гурт Kalush Orchestra, який, нагадаємо, переміг на Євробаченні-2022.

Раніше повідомлялося, що українська «Вікіпедія» зафіксувала 107 мільйонів відвідувачів у квітні 2022 року. Це рекордний результат для цього місяця, він на 18% більший, ніж у квітні торік.

Нагадаємо, термін «рашизм» з’явився у вільній інтернет-енциклопедії «Вікіпедія». У статті, розміщеній в українській частині Вікіпедії, вказано, що рашизм це політична ідеологія та соціальна практика владного режиму Росії кінця XX, початку XXI століття , що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян.

У російській версії «Вікіпедії» статті про рашизм немає. Втім, стаття «Рашизм и Рашист» створювалася раніше – але двічі видалялася адміністраторами російської Вікіпедії. 11 квітня її видалив Андрій Романенко, а 19-го – користувач під ніком Джекалоп.

Нагадаємо, в Україні народні депутати пропонують карати тюрмою за пропаганду путінського режиму.