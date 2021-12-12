Ще одна країна Європи визнаватиме українські дипломи

Угода передбачає забезпечення механізму взаємного визнання документів про освіту та наукові ступені

Кабінет Міністрів затвердив угоду між урядами України та Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Про це інформує «Урядовий портал».

Відтепер здобувачі освіти матимуть змогу вільно продовжити професійну діяльність або навчання в обох країнах.

Угода передбачає забезпечення механізму взаємного визнання документів про освіту та наукові ступені, отриманих в Україні та Угорщині.

«Реалізація проєкту має на меті продовження освіти або заняття професійною діяльністю в державах, відповідно до їхнього національного законодавства», – додали в МОН.

Прийняття постанови сприятиме завершенню стороною України внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання угодою чинності.

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