На Рівненщині за хабарі засудили викладача, який помер 2017 року

Справу розглядали у суді шість років і не закрили навіть після смерті обвинуваченого

На Рівненщині суд визнав викладача аграрного коледжу Василя Коротуна винним у прийнятті неправомірної вигоди та засудив до одного року обмеження волі. Справа тривала попри те, що у травні 2017 року обвинувачений помер, повідомляє Zaxid.net.

У 2015 році Василя Коротуна було призначено керівником дипломного проектування студентів випускних груп денної форми навчання Мирогощанського аграрного коледжу у Рівненській області. На одній з переддипломних консультацій він попросив студентів, у яких мав приймати дипломні роботи, купити йому принтер. Викладач сказав, що роздрукує зразок для списування. Гадаючи, що так вони полегшать собі написання робіт, студенти здали по 350 грн, купили принтер і завезли додому викладачеві.

Згодом на суді розповідали, що й раніше купували Василю Коротуну цигарки та алкоголь, і що принтер насправді не був потрібен для написання дипломних робіт, бо вони мають форму креслень. Хоча одному студентові викладач таки дав зразок, яким той скористався і успішно здав дипломну роботу. Однак захистилися не всі. Студентам, котрі зазнали невдачі, викладач одразу повернув гроші за принтер.

Тим часом мама одного зі студентів поскаржилася керівництву коледжу на побори. На суді завідувачка профільного відділення коледжу теж засвідчила, що студенти випускного курсу у 2015 році неодноразово скаржилися на дії викладача і просили замінити його, оскільки він регулярно вимагав купувати цигарки, спиртне, папір тощо.

Зрештою у коледжі призначили службове розслідування. Викладач у присутності інших працівників закладу зустрівся з групою випускників, вибачився за свої дії і повернув гроші. Втім, поліція відкрила кримінальне провадження. Через два роки, у травні 2017-го, Василь Коротун помер, але прокуратура наполягала на продовженні суду, оскільки обвинувачений свою провину так і не визнав. У грудні 2021 року суддя Дубенського міськрайонного суду Руслан Ралець визнав померлого Василя Коротуна винним у прийнятті неправомірної вигоди і призначив покарання у вигляді обмеження волі на один рік. Одночасно у зв’язку зі смертю засудженого суддя закрив справу.

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Нагадаємо, напередодні поліція затримала кмітливих зловмисників (фото).

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