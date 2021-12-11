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    Які мови вивчають у різних країнах світу

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    У 2021 році найбільш активними у вивченні мов були такі країни: Чехія, Японія, Білорусь, Німеччина та Угорщина - Які мови вивчають у різних країнах світу
    У 2021 році найбільш активними у вивченні мов були такі країни: Чехія, Японія, Білорусь, Німеччина та Угорщина
    ілюстрація: duolingo.com

    Навчальна платформа Duolingo опублікувала мапу вивчення мов

    У мовному звіті за 2021 рік представлені останні мовні тенденції та поведінка учнів на основі даних понад 500 мільйонів з тих, хто вивчає Duolingo по всьому світу. Англійська, французька та іспанська мови – найпопулярніші для вивчення у світі, йдеться у блозі компанії.

    Найпопулярнішою в Україні залишається англійська, – загалом її вивчають у 120 країнах. іспанську – у 31 країні, французьку – у 24.

    «Результати чітко показують, що учні продовжують звертатися до мов, щоб побудувати мости з культурами та людьми на відстанях, які ми поки не можемо подолати особисто» − йдеться в повідомленні.

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    Які мови вивчають у різних країнах світу
    Які мови вивчають у різних країнах світу
    Які мови вивчають у різних країнах світу
    Які мови вивчають у різних країнах світу
    графіки: duolingo.com

    Нагадаємо, у 2022 році заплановано створити унікальний простір у сквері на вул. Рогнідинській, 3 в Печерському районі Києва. Це місце відоме тим, що тут встановлено пам’ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему.

    Виникла ідея не просто відремонтувати сквер Шолом-Алейхема, а зробити його публічним простором, який би прославляв просвіту. І саме книга є символічним втіленням цього поняття.

    Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

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    Теги: книги освіта навчання учні
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    Які мови вивчають у різних країнах світу