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    Наука та освіта

    Школярки з Донеччини отримали найвищий бал ЗНО з української мови

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    Школярки з Донеччини отримали найвищий бал ЗНО з української мови

    Цього року тестування з української мови та літератури в основну сесію ЗНО пройшли 339 753 учасники

    Дві школярки з Донецької області отримали найвищий бал з української мови та літератури за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

    Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць у Facebook.

    «200 балів з української мови та літератури отримали за результатами ЗНО дві школярки з Донеччини - учениця Волноваської загальноосвітньої школи номер 5 Анастасія Денисенко та учениця 69-ї школи Маріуполя Софія Персань. Вітаю дівчат, їхніх педагогів та батьків з відмінним результатом!», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, в 2019 році тестування з української мови та літератури в основну сесію ЗНО пройшли 339 753 учасники.

    Також нагадаємо, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які складали тести з української мови і літератури, математики, фізики, мають можливість ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Бланки відповідей з зазначених тестів розміщено на інформаційних сторінках учасників.

    Як повідомили в пресслужбі Міносвіти, з української мови пороговий бал склав 23, з математики – 11, з фізики – 13.

    За цими показниками: українську мову не склали 16% випускників; математику – майже 18%; фізику  15%.

    Бар’єр подолали: з української мови та літератури – 84% абітурієнтів, з математики – 81,83%, з фізики – 85%. Решта не набрала мінімальну кількість балів і не склала тестування.

     

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