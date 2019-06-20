Школярки з Донеччини отримали найвищий бал ЗНО з української мови



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Цього року тестування з української мови та літератури в основну сесію ЗНО пройшли 339 753 учасники

Дві школярки з Донецької області отримали найвищий бал з української мови та літератури за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць у Facebook.

«200 балів з української мови та літератури отримали за результатами ЗНО дві школярки з Донеччини - учениця Волноваської загальноосвітньої школи номер 5 Анастасія Денисенко та учениця 69-ї школи Маріуполя Софія Персань. Вітаю дівчат, їхніх педагогів та батьків з відмінним результатом!», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в 2019 році тестування з української мови та літератури в основну сесію ЗНО пройшли 339 753 учасники.

Також нагадаємо, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які складали тести з української мови і літератури, математики, фізики, мають можливість ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Бланки відповідей з зазначених тестів розміщено на інформаційних сторінках учасників.

Як повідомили в пресслужбі Міносвіти, з української мови пороговий бал склав 23, з математики – 11, з фізики – 13.

За цими показниками: українську мову не склали 16% випускників; математику – майже 18%; фізику – 15%.

Бар’єр подолали: з української мови та літератури – 84% абітурієнтів, з математики – 81,83%, з фізики – 85%. Решта не набрала мінімальну кількість балів і не склала тестування.