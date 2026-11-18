Міністерство освіти і науки визначило максимальну плату за проживання у гуртожитках державних і комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти. Вона не може перевищувати 20% мінімальної академічної стипендії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на наказ МОН.

Згідно з документом, плата за проживання у гуртожитках не може перевищувати 20% мінімальної ординарної академічної стипендії. Це обмеження поширюється на студентів і вступників незалежно від джерела фінансування та форми здобуття освіти.

З огляду на нові розміри стипендій, для студентів університетів максимальна вартість проживання становитиме 800 грн на місяць (20% від 4 тис. грн). Для студентів закладів фахової передвищої освіти, зокрема коледжів, – 604 грн (20% від 3020 грн).

Попередній порядок діяв на підставі спільного наказу Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я від 28 березня 2011 року. Тоді граничну плату для студентів визначили на рівні 40% мінімальної академічної стипендії. Після підвищення базової стипендії для студентів університетів із 2 тис. до 4 тис. грн нова відсоткова межа фактично зберігає попередній грошовий ліміт – 800 грн.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про намір зберегти вартість проживання у студентських гуртожитках без змін. Про це йшлося після зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму у серпні. Тоді глава держави серед запланованих рішень назвав підвищення стипендій, збереження чинної плати за гуртожитки та реновацію студентських кампусів.

Водночас наказ не встановлює єдиної вартості проживання для всіх гуртожитків. Конкретну суму визначатиме керівник закладу освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією здобувачів освіти (за наявності).

Для окремих категорій студентів закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання та забезпечуються безоплатним харчуванням, передбачені нижчі граничні тарифи. Якщо студент отримує безоплатне триразове харчування, плата не може перевищувати 10% стипендії, одноразове – 15%.

Також документ передбачає категорії здобувачів освіти, які мають право на безоплатне проживання в гуртожитках коштом засновника закладу. Серед них – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та окремі категорії студентів, які постраждали внаслідок російської агресії.

Окремо оплачуватимуться додаткові послуги, зокрема поліпшені умови проживання та встановлення в кімнатах додаткового обладнання.

Нагадаємо, наприкінці серпня студентка Львівської політехніки поскаржилася на стан гуртожитку університету. Вона опублікувала відео з пошкодженими стінами та іншими недоліками приміщення. За словами авторки допису, на той час проживання коштувало 800 грн на місяць, однак адміністрація планувала підвищити плату до 1600 грн. Також студентка заявила, що перед оплатою та отриманням перепустки оглянути кімнату неможливо.