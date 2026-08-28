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Студентка показала гуртожиток вишу, який очолив рейтинг за кількістю поданих заяв: моторошні кадри

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Студентка показала гуртожиток вишу, який очолив рейтинг за кількістю поданих заяв: моторошні кадри
Стан стін на кухні гуртожитку Львівської політехніки, який показала користувачка у відео
скриншот: відео ludmila.nilsen у Threads

Нині проживання коштує 800 грн на місяць, однак ціну планують підвищити

Студентка Львівської політехніки поскаржилася на стан гуртожитку університету. За її словами, перед поселенням оглянути кімнату неможливо: спочатку потрібно оплатити проживання та отримати перепустку, а вже після цього можна побачити умови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис користувачки ludmila.nilsen у Threads.

Львівська політехніка цьогоріч стала лідером за кількістю поданих вступниками заяв. Станом на початок серпня до українських закладів вищої освіти надійшло понад 1,64 млн заяв, найбільше з них – до Львівської політехніки. Наразі, за даними Вступ.освіта.ua, університет отримав 82 120 заяв.

Саме напередодні нового навчального року студентка вирішила показати, в яких умовах, за її словами, пропонують проживати майбутнім мешканцям гуртожитку.

«Подивитися перед поселенням не можна. Спочатку заплати за проживання, отримай перепустку, а вже тоді побачиш, за що заплатив. Приїхати можна не раніше 27 серпня. Не подобається? «Повернемо гроші». І за кілька днів до навчання шукай собі житло у Львові», – написала авторка допису.

Як стверджує авторка допису, якщо умови проживання студента не влаштують, сплачені кошти обіцяють повернути. Однак тоді, за її словами, студенту доведеться за кілька днів до початку навчання шукати інше житло у Львові.

«Кажуть, фінансування немає. Але студенти за проживання платять. І по цих стінах видно, що це не сталося вчора. Де мінімальні безпечні умови, якщо оплату за проживання беруть?» – йдеться у дописі.

Авторка також зазначила, що зараз проживання коштує 800 грн на місяць, ще 100 грн потрібно сплачувати за інтернет. За її інформацією, вартість планують підвищити до 1600 грн на місяць.

Стан ванної кімнати
Стан ванної кімнати
скриншот: відео ludmila.nilsen у Threads

Допис також поширили у Facebook-спільноті «Так люблю той Львів, що бракує ми слів». У коментарях користувачі по-різному відреагували на стан гуртожитку і розповіли про власний досвід проживання у гуртожитках Львівської політехніки.

Оксана Соловей у коментарі поставила під сумнів, як керівництво Львівської політехніки реагує на ситуацію, та висловила обурення щодо стану гуртожитків і використання коштів.

Студентка показала гуртожиток вишу, який очолив рейтинг за кількістю поданих заяв: моторошні кадри фото 1
Скріншот коментарів користувачів під дописом у Facebook-групі «Так люблю той Львів, що бракує ми слів»

Марічка Марчак, яка зазначила, що також навчається у Політехніці, написала, що не задоволена гуртожитком. За її словами, умови схожі на ті, про які йдеться в інших коментарях.

«Здивована і розчарована... думала, що Політехніка зі своєю славою – тримає лице, а ні, а там ужас», – написала вона.

Марія Дацків-Гурська заявила, що проблеми з гуртожитками існували й раніше. За її словами, отримати кімнату було складно, а після поселення студентам доводилося самостійно робити ремонт і купувати техніку. Також вона стверджує, що в кімнатах, розрахованих на двох людей, селили по чотири студенти.

Студентка показала гуртожиток вишу, який очолив рейтинг за кількістю поданих заяв: моторошні кадри фото 2
Скріншот коментарів користувачів під дописом у Facebook-групі «Так люблю той Львів, що бракує ми слів»

Ще одна користувачка, Галина Мурин, написала, що схожі умови були ще понад десять років тому. За її словами, 13 років тому батьки студентів самостійно робили санітарний ремонт у кімнатах.

Студентка показала гуртожиток вишу, який очолив рейтинг за кількістю поданих заяв: моторошні кадри фото 3
Скріншот коментарів користувачів під дописом у Facebook-групі «Так люблю той Львів, що бракує ми слів»

Раніше «Главком» писав про найпопулярніші університети України за кількістю поданих вступниками заяв. До першої десятки увійшли переважно виші Києва та західних областей. Зокрема, перші два місця посіли Львівська політехніка та Львівський національний університет імені Івана Франка, а ще п'ять позицій у рейтингу зайняли київські університети.

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Теги: освіта Львів студенти навчання

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Наука та освіта

Студентка показала гуртожиток вишу, який очолив рейтинг за кількістю поданих заяв: моторошні кадри
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