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РФ на Вінниччині влучила у гуртожиток із переселенцями: влада повідомила подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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РФ на Вінниччині влучила у гуртожиток із переселенцями: влада повідомила подробиці
Влучання сталося між гуртожитком та одним із навчальних корпусів закладу
фото: Вінницька ОВА

У результаті удару загинули 13-річна дівчинка та жінка

Гуртожиток професійного училища на Вінниччині, який атакувала РФ, розташований у Козятинській громаді. У результаті удару загинули 13-річна дівчинка та жінка, ще шестеро людей зазнали поранень, серед них – четверо дітей. Про це повідомила голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, інформує «Главком».

Поранених ушпиталили. Одна п’ятирічна дівчинка у важкому стані, решта дістали травми середньої тяжкості. Також госпіталізували 24-річного чоловіка з легкими травмами.

Заболотна повідомила, що влучання сталося між гуртожитком та одним із навчальних корпусів закладу.

« У гуртожитку, біля якого стався приліт, вибито вікна. Тут поживали внутрішньо переміщені особи, їм запропонували переїхати до інших прихистків», – зазначила Наталя Заболотна.

РФ на Вінниччині влучила у гуртожиток із переселенцями: влада повідомила подробиці фото 1

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині російський безпілотник влучив по території гуртожитку професійного училища. 

Також у ніч проти 1 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Унаслідок удару пошкоджено зупинку громадського транспорту, згорів автомобіль.

Як повідомлялося, від вечора 31 жовтня російські окупанти масовано запускали безпілотники по різних регіонах України. Вибухи лунали, зокрема, на Тернопільщині, Житомирщині, Волині, Львівщині та у Черкасах.

До слова, у ніч проти 1 листопада російська авіація атакувала центральну будівлю виконавчого комітету Краматорської міської ради на площі Миру.

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Теги: окупанти авіація переселенці армія автомобіль жінка безпілотник влада

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