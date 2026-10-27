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Удар по гуртожитку Торговельного університету в Києві: у якому стані поранені студенти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Удар по гуртожитку Торговельного університету в Києві: у якому стані поранені студенти
Пошкоджений Державний торговельно-економічний університет у Києві, 27 жовтня 2026 року
фото: Дарина Полішевська / hromadske

Тяжких поранень зазнали двоє студентів ДТЕУ

Ректор Державного торговельно-економічного університету, що постраждав унаслідок російської балістичної атаки, спростував інформацію про велику кількість загиблих серед студентів університету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

Як повідомив ректор ДТЕУ Анатолій Мазаракі, під час вчорашнього балістичного обстрілу частина людей перебувала у сховищі, а постраждалі – це люди, які були на вулиці.

У будівлі гуртожитку ДТЕУ повилітали вікна
У будівлі гуртожитку ДТЕУ повилітали вікна
фото: Дарина Полішевська / hromadske

Ректор повідомив, що внаслідок російської атаки поблизу гуртожитку постраждали двоє студентів – хлопець і дівчина, які навчалися на другому курсі. Вони зазнали важких поранень, у хлопця буде друга операція у відділі нейрохірургії.

«Загиблих немає. Уся інформація, яку поширювали стосовно загиблих на території університету, не відповідає дійсності. Фейк», – сказав Мазаракі.

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У гуртожитку загалом проживало понад 200 людей, зокрема аспіранти й викладачі.

Пошкоджений Державний торговельно-економічний університет у Києві
Пошкоджений Державний торговельно-економічний університет у Києві
фото: Дарина Полішевська / hromadske
Усіяне битим склом приміщення гуртожитку
Усіяне битим склом приміщення гуртожитку
Дарина Полішевська / hromadske

За словами ректора, до удару в університеті був змішаний режим навчання: частина навчалася дистанційно, а студенти, які потребували занять у корпусі, приходили офлайн. Він запевняє, що під час тривоги студентів переводили в укриття.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини. 

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. 

Теги: поранення студенти обстріл університет Київ

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