Як студентам змінити місце реєстрації у гуртожитку через «Дію»: покрокова інструкція
Перелік закладів, де доступний сервіс, поступово розширюється
Студенти в Україні можуть онлайн змінити адресу реєстрації в гуртожитку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію».
«Оформлюйте реєстрацію без паперів і візитів до ЦНАПу. Подайте заяву на порталі «Дія», дочекайтеся погодження від закладу освіти, оплатіть послугу – і очікуйте на рішення про реєстрацію», – йдеться у повідомленні.
Як змінити місце реєстрації в гуртожитку:
- авторизуйтеся на порталі «Дія»;
- відкрийте Послуги → Усі послуги → Зміна місця проживання;
- перевірте свої дані та оберіть реєстрацію в гуртожитку;
- вкажіть заклад освіти й адресу гуртожитку;
- якщо договір про проживання укладений на папері – додайте його номер і дату;
- підпишіть заяву КЕП або «Дія.Підписом»;
- після погодження заяви закладом освіти оплатіть послугу та дочекайтеся результату.
«Подати заяву можуть студенти, які не є військовозобов'язаними, мають РНОКПП та уклали договір про проживання в гуртожитку. Перелік закладів, де доступний сервіс, поступово розширюється, актуальний список дивіться на порталі «Дія», – додається у заяві.
Як повідомлялося, Україна вперше сформувала державне замовлення на підготовку фахівців не лише на основі побажань вишів, а й на прогнозі реальних потреб економіки на 10 років наперед.
Коментарі — 0