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Як студентам змінити місце реєстрації у гуртожитку через «Дію»: покрокова інструкція

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Як студентам змінити місце реєстрації у гуртожитку через «Дію»: покрокова інструкція
Подати заяву можуть студенти, які не є військовозобов'язаними, мають РНОКПП та уклали договір про проживання в гуртожитку
фото: «Дія»

Перелік закладів, де доступний сервіс, поступово розширюється

Студенти в Україні можуть онлайн змінити адресу реєстрації в гуртожитку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію».

«Оформлюйте реєстрацію без паперів і візитів до ЦНАПу. Подайте заяву на порталі «Дія», дочекайтеся погодження від закладу освіти, оплатіть послугу – і очікуйте на рішення про реєстрацію», – йдеться у повідомленні.

Як змінити місце реєстрації в гуртожитку:

  • авторизуйтеся на порталі «Дія»;
  • відкрийте Послуги → Усі послуги → Зміна місця проживання;
  • перевірте свої дані та оберіть реєстрацію в гуртожитку;
  • вкажіть заклад освіти й адресу гуртожитку;
  • якщо договір про проживання укладений на папері – додайте його номер і дату;
  • підпишіть заяву КЕП або «Дія.Підписом»;
  • після погодження заяви закладом освіти оплатіть послугу та дочекайтеся результату.

«Подати заяву можуть студенти, які не є військовозобов'язаними, мають РНОКПП та уклали договір про проживання в гуртожитку. Перелік закладів, де доступний сервіс, поступово розширюється, актуальний список дивіться на порталі «Дія», – додається у заяві.

Як повідомлялося, Україна вперше сформувала державне замовлення на підготовку фахівців не лише на основі побажань вишів, а й на прогнозі реальних потреб економіки на 10 років наперед.

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Теги: студенти Дія

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