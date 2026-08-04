Як студентам змінити місце реєстрації у гуртожитку через «Дію»: покрокова інструкція

Подати заяву можуть студенти, які не є військовозобов'язаними, мають РНОКПП та уклали договір про проживання в гуртожитку

Перелік закладів, де доступний сервіс, поступово розширюється

Студенти в Україні можуть онлайн змінити адресу реєстрації в гуртожитку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію».

«Оформлюйте реєстрацію без паперів і візитів до ЦНАПу. Подайте заяву на порталі «Дія», дочекайтеся погодження від закладу освіти, оплатіть послугу – і очікуйте на рішення про реєстрацію», – йдеться у повідомленні.

Як змінити місце реєстрації в гуртожитку:

авторизуйтеся на порталі «Дія»;

відкрийте Послуги → Усі послуги → Зміна місця проживання;

перевірте свої дані та оберіть реєстрацію в гуртожитку;

вкажіть заклад освіти й адресу гуртожитку;

якщо договір про проживання укладений на папері – додайте його номер і дату;

підпишіть заяву КЕП або «Дія.Підписом»;

після погодження заяви закладом освіти оплатіть послугу та дочекайтеся результату.

«Подати заяву можуть студенти, які не є військовозобов'язаними, мають РНОКПП та уклали договір про проживання в гуртожитку. Перелік закладів, де доступний сервіс, поступово розширюється, актуальний список дивіться на порталі «Дія», – додається у заяві.

Як повідомлялося, Україна вперше сформувала державне замовлення на підготовку фахівців не лише на основі побажань вишів, а й на прогнозі реальних потреб економіки на 10 років наперед.