Сьогодні відбудеться Всеукраїнський диктант національної єдності



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Цього року вперше диктант можна буде перевірити вже через 15 хвилин після його написання

Напередодні Дня української писемності та мови, який відзначається 9 листопада, Українське радіо у п’ятницю проведе щорічну акцію «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності», який розпочнеться об 11:00 у читальній залі бібліотеки імені Вернадського в Києві.

Як інформує урядовий портал, текст радіодиктанту в прямому ефірі читатиме відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко, який складає текст диктанту останні 13 років.

«Цього року автор внесе у текст кілька елементів на перевірку нової редакції чинного правопису. Цього року вперше диктант можна буде перевірити вже через 15 хвилин після його написання», — йдеться в повідомленні.

З 12:00 до 12:15 Олександр Авраменко проведе роботу над помилками, автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді всі охочі в Україні і за кордоном можуть перевірити, наскільки добре вони знають українську мову.

Торік на адресу Українського радіо надійшло 32779 диктантів. З них без помилок написали 311 учасників.

9 листопада відзначається День української писемності та мови.