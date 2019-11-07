В Україні завтра пройде диктант національної єдності: оголошено час, місце і нові правила перевірки



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Текст радіодиктанту у прямому ефірі традиційно читатиме мовознавець Олександр Авраменко

Диктант буде проведений 8 листопада об 11:00

Українське радіо проведе щорічну акцію «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності», що присвячена Дню української писемності та мови, 8 листопада.

Про це повідомляє Освіта.ua.

«Диктант буде проведений 8 листопада 2019 року об 11:00. Текст радіодиктанту у прямому ефірі читатиме відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко, який складає текст диктанту останні 13 років. Цього року автор внесе у текст кілька елементів на перевірку нової редакції чинного правопису», - йдеться у повідомленні.

Цього року вперше диктант можна буде перевірити вже через 15 хвилин після його написання. За цей час (11:45-12:00) охочі зможуть надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку Українського радіо ([email protected]), або у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Фейсбук (UA: Українське радіо), або на вайбер – 097-107-107-9. Повідомлення надсилається на одну з адрес, не дублюючи на всі.

З 12:00 до 12:15 в прямому ефірі Українського радіо Олександр Авраменко проведе роботу над помилками.