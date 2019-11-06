Уряд створив Нацкомісію зі стандартів державної мови документ



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Комісія буде мати статус органу центральної виконавчої влади

Кабінет міністрів України створив Національну комісію зі стандартів державної мови.

Відповідне рішення уряд прийняв у ході свого засідання у середу.

«Національна комісія буде мати статус органу центральної виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет міністрів України через міністра освіти і науки», - сказано у повідомленні нардепа Олексія Гончаренка.

Зокрема, завданням комісії є збереження та розвиток державної мови через встановлення стандартів державної мови і методів перевіряння рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України чи зайняття визначених законами посад.