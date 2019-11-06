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    Наука та освіта

    Уряд створив Нацкомісію зі стандартів державної мови

    документ
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    Уряд створив Нацкомісію зі стандартів державної мови

    Комісія буде мати статус органу центральної виконавчої влади

    Кабінет міністрів України створив Національну комісію зі стандартів державної мови. 

    Відповідне рішення уряд прийняв у ході свого засідання у середу.

    «Національна комісія буде мати статус органу центральної виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет міністрів України через міністра освіти і науки», - сказано у повідомленні нардепа Олексія Гончаренка.

    Зокрема, завданням комісії є збереження та розвиток державної мови через встановлення стандартів державної мови і методів перевіряння рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України чи зайняття визначених законами посад.

    Кабмін українська мова уряд
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