Уряд створив Нацкомісію зі стандартів державної мови

Уряд створив Нацкомісію зі стандартів державної мовидокумент
Комісія буде мати статус органу центральної виконавчої влади
Кабінет міністрів України створив Національну комісію зі стандартів державної мови.
Відповідне рішення уряд прийняв у ході свого засідання у середу.
«Національна комісія буде мати статус органу центральної виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет міністрів України через міністра освіти і науки», - сказано у повідомленні нардепа Олексія Гончаренка.
Зокрема, завданням комісії є збереження та розвиток державної мови через встановлення стандартів державної мови і методів перевіряння рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України чи зайняття визначених законами посад.