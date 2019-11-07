Зеленський зізнався, що деколи помиляється, говорячи українською



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Зеленський каже, що намагатиметься більше говорити українською мовою, «краще - з розумними людьми»

«Хочу говорити краще», - розповів президент

Президент Володимир Зеленський у черговому влозі за кермом Tesla розповів, що вважає, що трохи краще почав розмовляти українською мовою, але йому ще потрібно вчитися далі.

Про це глава держави сказав у відео, яке опубліковане 7 листопада на сторінці Офісу президента України.

«Рівень української мови, на мою особисту думку, зростає. Я знаю, що є помилки з наголосами та деякими словами. Хочу говорити краще. Може, і не можливо знати мову на сто відсотків. Але я намагаюся її знати. Практика, більше говорити, краще - з розумними людьми», - розповів президент.

Крім того, Зеленський поділився прикладами з досвіду, що буває, що він говорить російською мовою, і забуває при цьому російські слова – називаючи їх українською.

«Я спілкувався з людиною російською мовою і іноді забував слова. І кажу людині, яка поруч зі мною, «Как это?» і називаєш українське слово. І питаю, як це сказати російською. Тобто іноді вже є й такі приклади», - поділився глава держави.

До слова, Українське радіо проведе щорічну акцію «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності», що присвячена Дню української писемності та мови, 8 листопада.