Сонячне затемнення в Україні: як це було (фото, відео)

Сьогодні відбулося часткове затемнення Сонця

25 жовтня жителі північної півкулі Землі, в тому числі й українці, спостерігали часткове сонячне затемнення. В Україні Місяць закривав від 39% до 60% сонячного диска, залежно від регіону нашої країни.

Однак можливості для багатьох українців подивитися на затемнення Сонця «наживо» сьогодні завадила похмура погода, яка спостерігається у більшості областей. Водночас жителям деяких регіонів все ж вдалося зафіксувати затемнення у фото та відео.

Почалося затемнення після 12 години, а завершилося близько 15 години за київським часом. Максимальне затемнення спостерігалося у Харкові, там Місяць закрив диск Сонця на 69%.

Для тих, кому не вдалося побачити затемнення, провідні обсерваторії світу вели онлайн-трансляцію цього явища.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затемнення Сонця можна буде спостерігати у Європі, північно-східній Африці та Центральній Азії. Сьогодні небеса відкриють коридор затемнень, який триватиме до 8 листопада.