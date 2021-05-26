«Кривава» суперповня і місячне затемнення. Людство спостерігає за унікальним явищем (фото, відео)

У небі над Україною це рідкісне явище не було видно

Наступний супермісяць на Землі можна буде побачити в червні 2022 року

Людство 26 травня могло спостерігати за рідкісним космічним явищем – «кривавим» супермісяцем. Воно поєднує у собі одразу три явища: супермісяць, повне місячне затемнення і «кривавий Місяць». Востаннє такий збіг стався шість років тому.

Супермісяць – це астрономічне явище, яке відбувається у момент найбільшого зближення Місяця і Землі. Це стається через те, що орбіта, за якою Місяць обертається навколо планети, не є абсолютно круглою, а має форму еліпса. Тож у деяких точках своєї орбіти супутник опиняється на максимально близькій відстані до Землі.

26 травня супермісяць є найближчим до Землі у 2021 році і здається на 17% більшим і на 30% яскравішим, ніж зазвичай. Зазначимо, що у квітні ми теж могли його спостерігати.

Наступний супермісяць на Землі можна буде побачити в червні 2022 року.

Серфери чекають на хвилю, поки супермісяць сходить над Сіднеєм, 26 травня 2021 року Фото: Mark Baker / AP

«Кривавий Місяць» — це явище, коли під час повного місячного затемнення супутник Землі стає багряно-помаранчевим. Земля проходить між Сонцем і Місяцем та відкидає тінь на свій супутник, через що той і набуває такого кольору.

Фото: Eraldo Peres / AP / «Кривавий» супермісяць над Бразилією, 26 травня 2021 року

Пара дивиться на «кривавий» супермісяць на пляжі Санур, Балі, Індонезія, 26 травня 2021 року Фото: Firdia Lisnawati / AP

Цього разу явище особливе, бо збігається із Супермісяцем.

«Кривавий» супермісяць над портом Монтевідео в Уругваї, 26 травня 2021 року Фото: Matilde Campodonico / AP

Затемнення розпочалось 26 травня о 14:18 за київським часом. На території України його неможливо було побачити, бо Місяць в цей час перебував нижче лінії горизонту.

«Кривавий» супермісяць над пляжем у Санта-Моніці, штат Каліфорнія, 26 травня 2021 року Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

За ясної погоди затемнення було видно на заході Північної і Південної Америки, в Океанії, Австралії та Східній Азії.

Це було перше повне місячне затемнення з 2019 року. Місяць був повністю закритий Землею майже 15 хвилин. Загалом процес затемнення місяця тривав з 11:47 до 16:50 за київським часом.

Місячне затемнення трапляється, коли сонце, Земля та повний місяць вирівнюються. Під час затемнення, місяць має червонуватий відтінок від сонячного світла, що фільтрує атмосферу Землі – саме це явище називається «кривавим місяцем».