США завтра виведуть на орбіту український наносупутник
Запуск супутника відбудеться з мису Канаверал, що у США, за допомогою ракети-носія Falcon-9 від компанії «SpaceX»
Сполучені Штати Америки завтра, 3 січня, проведуть запуск наносупутника PolyITAN-HP-30, створеного українськими вченими до 30-річчя незалежності нашої країни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
«Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» виключно за бюджетні кошти, що надавались МОН у межах реалізації відповідних проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень і розробок та договору базового фінансування», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що запуск відбудеться з мису Канаверал, що у США, за допомогою ракети-носія Falcon-9 від компанії «SpaceX». Після виведення на заплановану орбіту наносупутник забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.
МОН повідомляє, що доставили супутник до Штатів завдяки спонсорській допомозі компанії «Боїнг Україна». Водночас спінофф-компанія нідерландського Технічного університету Делфт, взяла на себе фінансування та технічне забезпечення виведення космічного апарату в космос. Також долучилися Державне космічне агентство України, яке сприяло розв'язанню питань логістики та експорту.
Трансляція події відбуватиметься на офіційному ютуб-каналі КПІ ім. Ігоря Сікорського з 16 години 3 січня 2023 року.
Нагадаємо, раніше компанія SpaceX запустила ракету з європейським супутником зв'язку.
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