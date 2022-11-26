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Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів

glavcom.ua
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Супутник ICEYE дозволяє також виявляти антенні системи та позиції засобів ППО

Використовуючи «народний супутник» ICEYE, ГУР МО України виявило чималий військовий арсенал рашистів

Космічна радіолокаційна розвідка, яку здійснили українські розвідники у майже 150 районах розташування ворога – на тимчасово окупованих територіях України, на території окупанта та його союзників, виявила та підтвердила розміщення загалом близько 2600 одиниць військової техніки.

Йдеться про танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК «Іскандер», ЗРК «С-300», ЗРГК «Панцир-С1», ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.

Використання «народного супутника» ICEYE і контрактного доступу до бази даних сузір’я SAR-супутників дозволяє розвідникам за будь-якої погоди цілодобово визначити приховане розміщення ворога, а також проводити виявлення антенних систем та позицій засобів ППО для подальшого нанесення вогневого ураження.

Передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE БФ Сергія Притули, кошти на нього збирали всі, хто вірить у перемогу України.

До слова, українці за кілька годин зібрали кошти на перший морський дрон, який коштує 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула відповів на критику щодо нібито завищеної ціни, за якою його фонд закупив британські бронетранспортери Spartan. 

Теги: розвідка зброя

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