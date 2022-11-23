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Компанія SpaceX запустила ракету з європейським супутником зв'язку 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Компанія SpaceX запустила ракету з європейським супутником зв'язку 
Falcon 9 злетіла з мису Канаверал у Флориді 
фото з відкритих джерел

На орбіту доставлять новий супутник Eutelsat 10B

Ракета Falcon 9 у середу за київським часом стартувала на орбіту з європейським супутником зв'язку Eutelsat 10B, повідомила американська компанія-розробник носія SpaceX.

Запуск було здійснено у вівторок о 21:57 за часом Східного узбережжя США (у середу о 04:57 за Києвом) з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Супутник Eutelsat 10B вагою 4,5 тонни, розроблений і побудований компанією Thales Alenia Space для компанії Eutelsat Communications, призначений для надання послуг зв'язку морському та повітряному транспорту. Він оснащений 36 транспондерами Ku-діапазону та 20 транспондерами C-діапазону.

Цей космічний апарат є заміною супутника Eutelsat 10A, термін служби якого закінчується наприкінці 2023 року. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що американський бізнесмен Ілон Маск, власник SpaceX,  продовжить фінансувати Starlink для України.

Теги: ракета SpaceX космос

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