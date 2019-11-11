Стало відоме найпоширеніше прізвище в Україні



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Люди з прізвищем Мельник найчастіше живуть на Заході країни

В Україні найпоширеніше прізвище - Мельник

Найпоширеніше прізвище в Україні - Мельник. Його носії найчастіше проживають на заході України. Зараз Мельників – понад 174 тисячі.

Про це повідомили чеські лінгвісти, які проаналізували мільйони прізвищ.

Зазначається, що друге місце – у прізвища Шевченко. Зустріти людей з таким прізвищем можна у всіх регіонах. Примітно, що у 1990-ті Шевченки утримували першість

На третьому місці розташувалося прізвище Бойко.

Лінгвісти також з'ясували, що найпоширеніше прізвище у Польщі – Новак, у Німеччині – Мюллер, в Італії – Россі, у Франції – Мартін, а в Англії – Сміт.

Раніше повідомлялося, що станом на 1 квітня 2019 року чисельність населення України склала 42,08 млн осіб.

У минулому році завідувачка відділом демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та соціальних досліджень М. В. Птухи Національної академії наук України Ірина Курило заявила, що до 2050 року населення України прогнозується на рівні 38,7-38,8 млн осіб.