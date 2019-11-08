Україна домовилася про безвіз ще із однією країною



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8 листопада була підписана угода між урядом України та урядом Монголії про взаємне скасування віз Фото: пресслужба Міністерства закордонних справ України

Громадяни України можуть в’їжджати до Монголії без віз на 90 днів упродовж 180 днів

Україна і Монголія підписали угоду про взаємне скасування віз.

Про це 8 листопада повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Сьогодні в посольстві України в Республіці Польща підписано угоду між урядом України та урядом Монголії про взаємне скасування віз», - говориться у повідомленні.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що була підписана угода, яка дозволяє громадянам України подорожувати без віз до Монголії.

«Це означає, що громадяни України можуть в’їжджати до Монголії без віз на 90 днів упродовж 180 днів», - повідомив Дещиця.

Нагадаємо, 13 листопада Україна і острівна держава у Карибському морі Домініка скасовують візові режими.