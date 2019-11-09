Зеленський перерахував винаходи українців: відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський заявив, що Україна стала «одним з найцікавіших і найпривабливіших стартапів на планеті Земля»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його співвітчизники створили перший вертоліт, ракетний двигун, штучний супутник Землі і цілий ряд інших винаходів.

Про це він заявив в ході виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

Він повідомив гостям форуму, що вони приїхали в «дійсно феноменальну країну», яка стала «одним з найцікавіших і найпривабливіших стартапів на планеті Земля».

Зеленський похвалився, що українці створили перший вертоліт, ракетний двигун, штучний супутник Землі, прообраз рентгена, компакт-диск, поштовий індекс і технологію електричного трамвая. Крім того, представники цієї нації побудували найбільший в світі літак і винайшли сервіси PayPal і WhatsApp.

«Це той самий made in Ukraine, яким ми пишаємося і який надає нам конкурентну перевагу», - підкреслив український лідер. Однак, за його словами, Україні, яку він назвав алмазом, потрібно «ограновування» з реформ та інвестицій для перетворення в «справжній діамант у центрі Європи».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 8 листопада, провів зустріч із засновником компанії Alibaba Group Джеком Ма, під час якої запропонував відкрити в Україні R&D-центр (дослідний центр) компанії.